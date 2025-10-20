Zeven schlägt Aufsteiger Byhusen verdient mit 4:1

Im Duell mit Aufsteiger TSV Byhusen zeigte sich der TuS Zeven als das fußballerisch deutlich bessere Team. Die Mannschaft von Trainer Sören Haß gewann auf eigenem Platz verdient mit 4:1, hat wieder zur Spitzengruppe der Liga aufgeschlossen.

Bei sonnigem Herbstwetter sahen die Zuschauer auf der gut gefüllten Tribüne im Zevener Ahe-Stadion zwei unterschiedliche Halbzeiten. Während die Gastgeber in der ersten Hälfte des Spiels sehenswerten Fußball zeigten und sich eine verdiente Pausenführung herausschossen, verflachte die Partie nach dem Seitenwechsel. Der verdiente Sieg der Zevener geriet jedoch nie in Gefahr.

Das Team von Trainer Sören Haß suchte von Beginn an den Weg zum Tor der Gäste. Zunächst fehlte es aber an der nötigen Präzision, einige Abschlüsse gingen neben die Kiste. Nach acht Minuten hatte dann plötzlich Byhusen eine gute Möglichkeit, TuS-Keeper Maurice Meyer zeigte sich bei seiner Parade nach dem Schuss von Rayk Hess von der besten Seite. Überhaupt hatte der Zevener Schlussmann einen guten Tag, hielt einige Bälle sicher fest, zeigte sich in Eins-gegen-eins-Situationen nerven- und reflexstark.

Die Gastgeber versuchten es endlich auch mal mit Schüssen aus der zweiten Reihe, zunächst ohne Erfolg. Nach Vorarbeit von Armel Arakaza markierte Finn Brunkhorst in der 19. Minute den überfälligen Führungstreffer für die Platzherren. Und dann führte ein Distanzschuss zum 2:0. Nach einem Ping-Pong-Ball im Strafraum landete das Spielgerät außerhalb des 16-Meter-Raumes bei Christian Sterz, der aus halbrechter Position sehenswert aus gut 20 Metern in den linken oberen Torwinkel traf.

Damit waren die Zevener noch nicht zufrieden, sie drückten weiter auf das nächste Tor. Fünf Minuten vor der Halbzeit war es Kjell Hinrichs, der mit einem präzisen Schuss zum 3:0 traf. Das überraschende 3:1 der Gäste erzielte Rayk Hess, der in der 46. Minute von der Zevener Hintermannschaft nicht energisch genug angegriffen wurde.

Nach 93 Spielminuten setzt Armel Arakaza den Schlusspunkt

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie. Zeven war weiter überlegen, aber zu unpräzise. Etliche Möglichkeiten wurden nicht gut ausgespielt und vergeben. Erst in der 93. Minute gelang es Armel Arakaza, ein sehenswertes Dribbling mit dem verdienten 4:1 abzuschließen.

TuS-Coach Sören Haß fand den Sieg trotz der vielen vergebenen Chancen hochverdient. „Wir müssen allerdings viel früher den Sack zumachen. Ansonsten war es gerade in der ersten Halbzeit eine richtig gute Leistung von uns. Gegen tief stehende Byhusener haben wir immer wieder die Räume gefunden und den Ball gut laufen lassen“, sagte Sören Hass gegenüber der ZEVENER ZEITUNG.