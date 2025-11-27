Zeven scheitert beim 1:2 gegen Fintau an der eigenen Abschlussschwäche

Im letzten Spiel des Jahres kassierte der TuS Zeven auf eigenem Platz eine ebenso unnötige wie ärgerliche 1:2-Niederlage gegen Schlusslicht SG Fintau. Den möglichen Anschluss an den Relegationsplatz hat das Team von Trainer Sören Haß damit verpasst.

Kalt und diesig war es im Zevener Ahestadion, der Untergrund leicht seifig, aber durchaus bespielbar. Allerdings kam der tiefe Boden der fußballerisch besseren Mannschaft nicht unbedingt entgegen - und die Gäste aus der Samtgemeinde Fintel warfen kämpferisch alles in die Waagschale, was sie zu bieten hatten.

Zeven war von Beginn an und während des gesamten Spiels überlegen. Mit langen Bällen, aber auch mit Kombinationen durch das Mittelfeld kamen die Gastgeber immer wieder in die Nähe des Gäste-Tores. Doch das mögliche Führungstor gelang der Elf von Trainer Sören Haß nicht. Entweder trafen die Schüsse der Zevener neben das Tor, wurden geblockt oder Fintau-Keeper Nico Hüttmann war zur Stelle. Der Gäste-Torwart hielt seinem Team den Kasten sauber, und so ging es trotz bester Zevener Möglichkeiten torlos in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Zeven erspielt sich weiter gute Chancen, aber immer wieder ist ein Fintau-Spieler mit Fuß oder Körper dazwischen. Die Platzherren versuchten es nun auch häufiger aus der Distanz, um bei dem rutschigen Boden Hüttmann zu überraschen - weiter ohne Erfolg.

Fintau nutzt zwei Konter zu den Treffern zum überraschenden Sieg

Und wie es dann so ist beim Fußball, nach einer wieder einmal vergebenen Chance der Zevener setzten die Fintauer einen schnellen Konter, den Douglas Grun in der 64. Minute mit dem Führungstreffer abschloss. Das Tor kam, wie es so schön heißt, förmlich aus dem Nichts, hatte sich bei der Überlegenheit der Zevener nicht angedeutet.

Die Gäste nutzten nun jede Unterbrechung, um Zeit von der Uhr zu nehmen - was am Ende zu entsprechender Nachspielzeit führte. Es war die 93. Minute, als es Kjell Hinrichs endlich gelang, einen Treffer für Zeven zu erzielen. Doch anstatt das Unentschieden über die Zeit zu bringen, fingen sich die Platzherren in der 96. Miunute einen erneten Konter ein - Hannes Bellmann erzielte den Siegtreffer zum 2:1 für Fintau.

Trainer Sören Haß macht seinen Jungs nach dem 1:2 keine Vorwürfe

„Das ist für mich ohne Worte heute. Solche Spiele gab es schon immer und wird es im Fußball auch in 100 Jahren geben, dass die klar bessere Mannschaft verliert. Ich habe auf meinem Zettel 15 klarste Torchancen und ich kann den Jungs absolut keine Vorwürfe machen“, sagte TuS-Trainer Sören Haß nach dem Abpfiff der Begegnung zur ZEVENER ZEITUNG.

„Das war spielerisch eines unserer besten Saisonspiele und auch die Einstellung hat gestimmt. Aber das Tor von Fintau war heute wie verhext. Natürlich tut das jetzt weh, denn das war die unverdienteste Niederlage, die ich seit langer Zeit erlebt habe. Aber wir schütteln uns jetzt und kommen stärker aus der Winterpause zurück.“

