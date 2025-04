Zeven klopft nach fulminantem 5:1-Heimsieg noch einmal ganz oben an

Der TuS Zeven schlägt unter Flutlicht im Ahe-Stadion den FC Walsede deutlich mit 5:1, festigt seine Position in der Spitzengruppe der Kreisliga. Im Rennen um den Relegationsplatz kann das Team von Trainer Sören Haß in dieser Form sogar noch mitreden.

Dabei kamen zunächst die Gäste besser ins Spiel, hatten nach der Abtastphase einige Möglichkeiten. So etwa durch einen Freistoß von FC-Youngster Finn Niemeyer aus halbrechter Position, den die Zevener Abwehr nach Parade von Torwart Grace Kirura mit einiger Mühe klärte. Doch dann waren die Gastgeber im Spiel, und aus dem Gewühl heraus erzielte Christian Sterz (26.) die viel umjubelte Führung. Noch vor der Pause erhöhte Ben Ally Shabani mit einem platzierten Schuss aus der Drehung auf 2:0 für die Gastgeber.

Zur Halbzeit lag das effektivere Team verdient in Führung. Walsede kam dann sichtbar ambitioniert aus der Kabine, erzielte nach nur zwei gespielten Minuten den Anschlusstreffer. Nach einem Eckball von Michel Müller war Felix Himmler (47.) am ersten Pfosten zur Stelle und erzielte das Tor. Die Zevener zeigten sich unbeeindruckt und blieben bei ihrer offensiven Linie. In der 55. Minute wurde zunächst eine Großchance leichtfertig vergeben, aber nach dem anschließenden Eckball stellte Kjell Hinrichs auf 3:1 für die Platzherren.

Roan Wagner und Josh Klindwort erhöhen noch auf 5:1 für die Gastgeber

Damit war die Partie im Grunde gelaufen, Walsede hatte in der letzten halben Stunde keine wirklich guten Chancen mehr, um doch noch heranzukommen. Vielmehr schraubten die Zevener das Resultat noch in die Höhe. Roan Wagner traf zum 4:1 (67.), der für Shabani eingewechselte Josh Klindwort setzte mit dem 5:1 (90.) den Schlusspunkt, danach war das Spiel zu Ende.

„Heute ist vieles aufgegangen, was wir uns vorgenommen hatten. Am Anfang sind wir noch nicht so gut reingekommen, waren noch zu ungenau. Aber wir haben bis auf Standards auch nicht viel zugelassen. Dazu haben wir immer wieder die Lücken in der Defensive von Walsede gefunden und unsere Tore gemacht“, sagte TuS-Trainer Sören Haß nach der Partie zur ZEVENER ZEITUNG.

„Ein großes Lob von mir geht an die Jungs für das Herz, das sie auf den Platz gebracht haben. Jeder hat sich heute komplett reingehauen. Wir haben uns vor dem Spiel eingeschworen, dass wir nach Pokal und Hinspiel nicht ein drittes Mal gegen Walsede verlieren wollen. Insgesamt also ein super Abend für uns.“