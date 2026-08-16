Zeven II brilliert nach der Pause - Amiri herausragend!

– Foto: Thies Meyer

Exklusiv und nur bei uns: Zeven II gewann das Derby in der 3. Kreisklasse Nord gegen den Bade Sport Club mit 8:1 (1:1).

In den ersten 45 Minuten hielten die Gäste noch ganz hervorragend mit und hätten bereits nach drei Minuten in Führung gehen können: Elfmeter für Bade, Christian Brenner trat an, scheiterte aber am hervorragend parierenden TuS-Keeper Johannes von Bargen.

Ein interessanter Beginn und das Derby blieb in dieser ersten Halbzeit umkämpft mit einer ganzen Reihe von Chancen auf beiden Seiten - und zwei Treffern: Der gute Ayen Uhlemann brachte zunächst den TuS in Führung (8.). Auf der Gegenseite traf Tom Duba für die immer wieder gefährlichen Gäste nach einem langen Einwurf zum 1:1 (20.).

"Wir haben in der ersten Halbzeit ein wirklich gutes Spiel gemacht, gegen einen Gegner, der mehrere Spieler aus dem Kreisliga-Kader dabei hatte", so SC-Coach Alexander Albers.

Doch in den Minuten nach der Pause wurde es sehr schnell sehr eindeutig - und das lag nicht zuletzt an einem Spieler, der zur Pause eingewechselt wurde und das Spiel entscheidend verändern sollte - Zia Amiri. "Er hat das Spiel zu seinem gemacht!", so Zevens Trainer Jan Koziol.

Es war nun eine Demonstration. Allein zwischen der 47. und 62. Minute gelangen dem Aufstiegskandidaten gleich fünf Tore durch Izerimana Bonard (47.), Chance Ishimwe (52.), dem schon besagten Amiri (56., 62.) und Uhlemann (60.). "Wir haben sie nun komplett an die Wand gespielt", so Koziol. Bonard (78.) und Amiri mit seinem dritten Treffer (81.) erhöhten noch auf 8:1 für den Tabellenführer.