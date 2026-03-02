Zeven erkämpft sich ein Remis – Alfstedt überrollt Hesedorf/Nartum

– Foto: Lennart Blömer

Auch in der Kreisliga rollt der Ball wieder. Zwei Nachholspiele fanden am Sonntag statt. Doch während Zeven mit einem 1:1 einen Punkt aus Bremervörde entführte, kam Hesedorf/Nartum bei Alfstedt/Ebersdorf mit 0:5 unter die Räder.

Nach der Winterpause weiß traditionell niemand so genau, wo seine Mannschaft leistungsmäßig steht. In diesem Jahr war die Ungewissheit jedoch besonders groß, da eine geregelte Vorbereitung kaum möglich war.

Zeven mit mehr Torchancen auswärts gegen Bremervörde



Umso überraschter zeigte sich Bremervördes Trainer Christopher Dobirr nach dem Spiel seines Teams gegen den TuS Zeven vom Niveau beider Mannschaften. „Fußballerisch waren wir vielleicht sogar einen Tick besser“, befand der Coach des BSC. Die zwingenderen Torchancen verbuchten allerdings die Gäste aus Zeven. Insgesamt neutralisierten sich beide Teams, sodass das 0:0 zur Pause leistungsgerecht war.

Auch im zweiten Durchgang begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Nach einem Fehler der Zevener im Mittelfeld schaltete der BSC jedoch schnell um. Ein tiefer Ball in die Spitze erreichte Maximilian Kleinschmidt, der in der 62. Minute zur 1:0-Führung für die Gastgeber traf.

Bremervörde in letzten Minuten in Unterzahl - Zeven erhöht Druck



Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Foul an Josh Klindworth entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Kjell Hinrichs verwandelte in der 77. Minute sicher zum 1:1-Ausgleich. Im Zuge dieser Aktion sah ein BSC-Akteur die Gelb-Rote Karte, sodass Zeven die Schlussviertelstunde in Überzahl agierte und den Druck deutlich erhöhte. Zum Siegtreffer reichte es jedoch nicht mehr.

Nach Abpfiff zeigten sich beide Trainer mit dem Punktgewinn zufrieden. „Beim Tabellenzweiten, der defensiv zu den besten Teams der Liga gehört, einen Auswärtspunkt zu holen, ist definitiv nicht verkehrt“, erklärte Zevens Coach Sören Haß.