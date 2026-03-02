Zeven erkämpft sich ein Remis – Alfstedt überrollt Hesedorf/Nartum

Auch in der Kreisliga rollt der Ball wieder. Zwei Nachholspiele fanden am Sonntag statt. Doch während Zeven mit einem 1:1 einen Punkt aus Bremervörde entführte, kam Hesedorf/Nartum bei Alfstedt/Ebersdorf mit 0:5 unter die Räder.
Nach der Winterpause weiß traditionell niemand so genau, wo seine Mannschaft leistungsmäßig steht. In diesem Jahr war die Ungewissheit jedoch besonders groß, da eine geregelte Vorbereitung kaum möglich war.
Zeven mit mehr Torchancen auswärts gegen Bremervörde
Umso überraschter zeigte sich Bremervördes Trainer Christopher Dobirr nach dem Spiel seines Teams gegen den TuS Zeven vom Niveau beider Mannschaften. „Fußballerisch waren wir vielleicht sogar einen Tick besser“, befand der Coach des BSC. Die zwingenderen Torchancen verbuchten allerdings die Gäste aus Zeven. Insgesamt neutralisierten sich beide Teams, sodass das 0:0 zur Pause leistungsgerecht war.
Auch im zweiten Durchgang begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Nach einem Fehler der Zevener im Mittelfeld schaltete der BSC jedoch schnell um. Ein tiefer Ball in die Spitze erreichte Maximilian Kleinschmidt, der in der 62. Minute zur 1:0-Führung für die Gastgeber traf.
Bremervörde in letzten Minuten in Unterzahl - Zeven erhöht Druck
Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Foul an Josh Klindworth entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Kjell Hinrichs verwandelte in der 77. Minute sicher zum 1:1-Ausgleich. Im Zuge dieser Aktion sah ein BSC-Akteur die Gelb-Rote Karte, sodass Zeven die Schlussviertelstunde in Überzahl agierte und den Druck deutlich erhöhte. Zum Siegtreffer reichte es jedoch nicht mehr.
Nach Abpfiff zeigten sich beide Trainer mit dem Punktgewinn zufrieden. „Beim Tabellenzweiten, der defensiv zu den besten Teams der Liga gehört, einen Auswärtspunkt zu holen, ist definitiv nicht verkehrt“, erklärte Zevens Coach Sören Haß.
Hesedorf/Nartum fehlen im Spiel gegen Alstedt/Ebersdorf Ideen
Noch zufriedener war Niklas Frey. Der Trainer des FC Alfstedt/Ebersdorf sprach nach dem 5:0-Erfolg seiner Mannschaft gegen die FSV Hesedorf/Nartum von einem Auftakt nach Maß. „Nach der langen Pause wurden meine Erwartungen sogar übertroffen“, so Frey.
Bereits in der 12. Minute brachte Marvin Witte die Gastgeber in Führung. Zwar kam die FSV in der Folge zu einigen guten Ausgleichsmöglichkeiten – meist eingeleitet über die rechte Seite durch Julian Stargardt –, doch die Angriffe verpufften.
Der FC zeigte sich deutlich effizienter. Noch vor der Pause erhöhten Thore Mangels und Sebastian Abel auf 3:0. Im zweiten Durchgang, als bei beiden Teams die Kräfte nachließen, agierten die Gastgeber clever und nutzten ihre Chancen konsequent. Lukas Mollenhauer und Marc Koslowski sorgten mit zwei Kontertreffern für den 5:0-Endstand. „Uns haben die Ideen und die Einstellung gefehlt“, musste daher Hesedorf/Nartum-Trainer Alexander Kupiec nach der bitteren Niederlage eingestehen.