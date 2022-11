Zeugnis SG Prackenbach || / Moosbach |||

Die SG Prackenbach spielte eine ordentliche Saison bisher, wobei mehr drinnen gewesen wäre.

Zur Bewertung: Bewertet werden Spieler die durchgehend mit Spieleinsätzen gespielt hatten. Leer ist, wer wenig gespielt hatte.

Etwas zum schmunzeln:

Mit Torwart Marco Rother hatte man einen Helfer bei SG Prackenbach. In der Defensive war David Dorostkar Mister zuverlässig und hatte alles im Blick. Daniel Eidenschink, der Vogelwilde Mann in der Defensive, weiß sich überall zu helfen und hat die ein oder andere Überraschung parat. Da Kerni, is recht Fleißig, obba er braucht nen kleine Ruck. Der Zwoa Meter Moh Josef Preiß, ist das Stille Wasser im Team. Andi Ruber ist das Ungeheuer auf dem Feld, obba egal ob Abseits, wenn er imma drinnen steht, dann kann er narresch wern. Da Andi Grund ( unser Messi) steht vorne, obba do versang ihm seine Nervn. Andi nimm dein Kopf hoch, zur Rückrunde lafft es bessa. Tobi Sobania gibt den Ton an, obba de Burschn müssn hern. Hagl Mane der kämpfer, ackert immer auf dem Rasen, sodass Löcha entstehen, obba dads eng ned obbe, des wird scho wieda repariert. Baste Mühlbauer, jungster der Zwoatn, hod vui Potenzial nach oben. Da Kuffner als Coach is a Taktikfuchs, den so manche Überraschungen hod a parrad. Mann derf af,s nächst Jahr gspannt sei.

Bewertung:

Tor: