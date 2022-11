Zeugnis des SV Prackenbach

Nach meiner Einschätzung, gibt es einen kleinen Einblick bei den Spielern. Hier die folgenden Bewertungen. Die was nicht so viel Einsätze haben, gibt es keine Bewertung.

Etwas zum Schmunzeln:

Bei den Torhütern haben wir die Qual der Wahl. Beide sind auf einem Level. In der Defensive macht sich jungster Jonas Früchtl gut. Alexander Bauernfeind, unser Kapitano schreit auf,s ganze Feld, sodass er fast die Rehe am Kagerberg versprengt. Er gibt den Ton an und hat gutes Stellungsspiel. Mit Christoph Breu, der mal gut von hinten einige Spieler vernaschen kann, ist der Erfahrenste Innenverteidiger des SV P. Balint Balga, der so ruhige Artgenosse behält immer den Blick nach vorne. Mit Andreas Vaitl haben wir in der Außenbahn hinten, der schon für Wirbel sorgen kann und setzt sich auch vorne stets ein. Bastian Brem ist ein wichtiger halt, denn er behält auch Ruhe und Gelassenheit. Mit Fabio Saba, haben wir einen Maschine. Er flitzt überall auf dem Platz. Josef Högerl, der einen riecher hat für so feine Sachen, aber auch mal so richtig auf dem Putz hauen kann, ist ein wichtiger Bestandteil im System des SV P. Ja da haben wir noch drei Legionäre. Jan Micka, ein kämpfer, immer brandgefährlich, sorgt für Furore im Mittelfeld der Prackenbacher. Martin Slajs, war stets bemüht, konnte leider zuletzt nicht so mitwirken, dennoch ist man mit dem feinen Burschn zufrieden, weil auf ihn immer Verlass ist. Mit Jira Radim hat man einen Motor, den er machte schon elf Buden. Weiter so, Jiraaaaa. Tobi Vaitl lässt es auf dem Platz krachen, wenn er über Außen durchsauste wie ein Blitz. Mit Hagl Mane hat man einen aus der Hinterhand, denn er hat es gegen Habischried bewiesen das er einen wichtigen Treffer erzielten kann. Alex Holzer ist das Stille Wasser, aber auf dem Rasen zeigt er sich schon anders und hat schon viel dazu gelernt. Mit Matthias Brunner haben wir einen Helfer, den man gebrauchen konnte. Trainer Günther Hölzl musste schon in dieser Spielzeit viel Lautstärke geben. Armer Günther, hoffentlich wird,s besser, den sonst geben wir dir ein Mikrofon.

Bewertung:

Tor:

Marco Rother gut

Thomas Hofbauer gut

Abwehr: