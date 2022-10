Zeugen gesucht: Zuschauer attackieren am Boden liegenden Spieler Der MTV Union Hamborn hat das Kreisliga-A-Spiel bei Sportfreunde Walsum 3:1 gewonnen, doch nach der Partie muss die Polizei wegen Ausschreitung und vermeintlicher Körperverletzung ausrücken.

Das Kreisliga-A-Spiel zwischen Sportfreunde Walsum 09 und MTV Union Hamborn hat ein Nachspiel, zumindest außerhalb des Sportplatzes. Ein Spieler der Gäste soll sowohl von einem Gegenspieler als auch von drei Zuschauern attackiert worden sein, weshalb die Polizei in zwei Richtungen ermittelt.

So., 02.10.2022, 15:30 Uhr

Im Anschluss rückte die Polizei aus. Nach Abpfiff soll es zu Auseinandersetzungen zwischen den Teams gekommen sein. Ein Spieler von Hamborn habe nach Polizeiangaben schlichten wollen, soll bei diesem Versuch aber von einem Akteur der Sportfreunde angegriffen worden sein, weshalb er zu Boden stürzte. Daraufhin sollen mehrere Personen den Platz gestürmt und drei Zuschauer auf den am Boden liegenden Kicker eingetreten haben.

Sportlich erlebten die rund 200 Zuschauer eine brisante Schlussphase zwischen Aufsteiger Walsum und Niederrheinpokal-Teilnehmer Union Hamborn. Dieses Aufeinandertreffen war auch zeitgleich ein Kracher, was mit dem Verlauf auch deutlich wurde. Im zweiten Durchgang brachte Brendon Sean Spazier die Gäste in Führung (66.), doch die Hausherren glichen durch Alkan Özay wenige Minuten vor dem regulären Ende aus (86.). Der MTV hatte aber noch zwei Reaktionen parat, denn Spazier (90.) und Mirco Belghaus (96.) sorgten für den 3:1 (0:0)-Sieg der Hamborner, die vor Walsum jetzt Zweiter sind und zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter TSV Bruckhausen haben.

Die Meldung der Polizei im Wortlaut

Nach einem Amateurfußballspiel am Sonntagnachmittag (2. Oktober, 17:20 Uhr) an der Bahnhofstraße zwischen den Sportfreunden Walsum 09 und dem MTV Union Hamborn ist es zu Ausschreitungen gekommen. Ein 24-jähriger Spieler der Hamborner Mannschaft wurde verletzt. Er wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben.

Der junge Mann berichtete der Polizei, dass es nach Abpfiff zu verbalen Streitigkeiten zwischen den Teams gekommen sei. Als er versucht habe zu schlichten, habe ihn ein gegnerischer Spieler körperlich attackiert. Der 24-Jährige fiel zu Boden.

Dann sollen mehrere Personen auf den Platz gestürmt und mindestens drei Zuschauer auf den am Boden liegenden Hamborner eingetreten haben, so ein Zeuge. Er schätzt einen der Männer auf etwa 25 Jahre. Er hatte schwarze, kurze, lockige Haare sowie einen langen schwarzen Vollbart und trug einen cremefarbenen Jogginganzug.

Die Ermittlungen zu dem Spieler, der den 24-Jährigen attackiert hat, laufen derweil. Die Polizei Duisburg sucht aber noch Zeugen, die die Ausschreitung beobachtet haben und Angaben zu den tatverdächtigen Zuschauern machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.