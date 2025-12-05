Zeuge: KFC Uerdingen hatte ein Konto mit 2,2 Millionen Euro beim DFB

Zum dritten Vorwurf der Insolvenzverschleppung war am Donnerstag ein Experte des Deutschen Fußball Bundes (DFB) als Zeuge geladen. Nach seiner Aussage sahen die Anwälte der Beschuldigten es als erwiesen an, dass bei der Fußball GmbH zum fraglichen Zeitpunkt (Jahreswechsel 2019 zu 2020) keine Zahlungsunfähigkeit vorgelegen habe. Der Zeuge sagte aus, dass der KFC im Zuge des Lizenzierungsverfahrens für die Spielzeit 2019/20 eine Sicherheitsrücklage zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs in Höhe von 2,2 Millionen Euro auf einem DFB-Konto habe hinterlegen müssen. Dies sei auch erfolgt. Die Fußball GmbH habe auf dieses „Treuhandkonto“ innerhalb von zwei bis drei Stunden zugreifen können. Dazu sei eine Meldung an den DFB nötig gewesen, dass der KFC einen bestimmten Betrag für eine bestimmte Auslage benötige und anfordere. „Das hat der KFC während der Saison zu fünf Zeitpunkten gemacht“, sagte der Zeuge. Seine wohl wichtigste Aussage. Am 31. Dezember 2019 habe der KFC noch über einen Betrag in Höhe von einer Million Euro verfügen können. Erst am 4. Februar und am 17. März seien die letzten beiden Teilzahlungen über jeweils 500.000 Euro an den KFC erfolgt und die Sicherheitsrücklage aufgebraucht gewesen. Die Saison endete am 30. Juni 2020.

Lage bei Krankenversicherung unübersichtlich

Noch unübersichtlich ist der Gehalt des Vorwurfs Vorenthalten der Arbeitnehmeranteile der Krankenversicherungsbeiträge in 52 Fällen. Das Gericht ist zu dem Komplex noch nicht in die Beweisaufnahme eingestiegen. Die dürfte sich schwierig gestalten, sind sich die Beteiligten einig. Zum einen seien Verträge mit Profifußballern nicht unbedingt Standardarbeitsverhältnisse, dann habe es eine Periode mit Kurzarbeit gegeben, ferner habe der KFC um Stundung gebeten und nicht zuletzt wäre auch die Frage zu klären, ob der KFC in Anbetracht seiner finanziellen Probleme überhaupt in der Lage gewesen war, die Zahlungen rechtzeitig zu tätigen und welche persönliche Schuld den Angeklagten dann zuzuordnen wäre.