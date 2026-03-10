„Zertifizierung von Vereinen“: Struktur in Vereine bringen

So will der DFB Struktur in Vereine bringen – Foto: Axel Kammerer

Der DFB hat im März 2025 den Probelauf zur „Zertifizierung von Vereinen“ gestartet. Dabei haben sich 21 Vereinen aus allen Landesverbänden beteiligt, um das Pilotprojekt zu begleiten. Den Fußballverband Niederrhein haben die Sportfreunde Walsum 09 vertreten. Das steckt hinter dem Projekt, dass am 20. und 21. Februar 2026 abgeschlossen wurde.

Amateurvereine sollen eine bessere Struktur bekommen

Grundsätzlich verfolgte das Pilotprojekt „Zertifizierung von Vereinen“ das Ziel, die Bewältigung modernen Herausforderungen in Amateurvereinen besser zu strukturieren. Auf der Homepage des FVN wird betont, dass es vor allem darum gehe, dem Ehrenamtsmanagement, der Angebotserweiterungen und den administrative Herausforderungen eine klare Struktur zu geben. Dabei sollen nicht nur die Strukturen innerhalb der Vereine verbessert werden, sondern auch die enorme Arbeit, die in nahezu jedem Fußballverein steckt, soll eine größere öffentliche Wertschätzung erfahren.

Der FVN beschreibt die Vorteile wie folgt: „Es sorgt für Qualitätssicherung, steigert die Attraktivität für Mitglieder und Ehrenamtliche und kann bessere Voraussetzungen im Bereich Sponsoring und Förderung schaffen. Zudem ermöglicht es eine zielgerichtete Weiterentwicklung des Vereins, fördert eine moderne und transparente Außenwirkung und stärkt die Vernetzung zwischen Vereinen, Landesverbänden und dem DFB.“