"Zerstörung!" Blaues Wunder Hannover geht in Ramlingen unter

Die SG Blaues Wunder Hannover hat am sechsten Spieltag der Kreisliga Hannover eine historische Niederlage hinnehmen müssen. Beim bislang ungeschlagenen Tabellenführer SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II kassierte das Team eine 0:8-Klatsche – und rutschte auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Trainer Leon Erler war beim Spiel nicht vor Ort, nahm sich jedoch im Nachgang kein Blatt vor den Mund: „0:8 zu verlieren, ist natürlich ein Brett. Das ist eine Zerstörung.“ Über Co-Trainer und Spieler erreichte ihn ein klarer Eindruck: Die Mannschaft war von der ersten Minute an nicht auf der Höhe – körperlich wie mental.

Dass es nach fünf knappen Niederlagen – vier davon mit 1:2 – irgendwann auch einmal krachen könnte, war abzusehen. Gegen den enorm effizienten Tabellenführer aber wurde der mentale Knacks der SG erstmals in aller Härte sichtbar. „Ich glaube, die Mannschaft ist in dem Spiel jetzt richtig komplett gebrochen worden. Der Glaube hat einfach gefehlt“, so Erler.

Schon früh nahm das Debakel seinen Lauf: Fawaz Fakhri Khiro traf bereits in der fünften Minute zur Führung, es folgten Treffer im Minutentakt. Ramlingen/Ehlershausen zeigte, wie gnadenlose Effizienz aussieht – acht Tore aus neun Großchancen laut Heimtrainer Vlaski. Und während der Gastgeber fast alles verwandelte, traf Blaues Wunder in der ersten Halbzeit erneut nur den Pfosten – sinnbildlich für die Saison.

Auffällig war erneut die defensive Anfälligkeit: Einfache Bälle hinter die Kette reichten mehrfach, um die Abwehr auszuhebeln. „Das ist natürlich schlecht verteidigt und wird dann eiskalt bestraft“, sagte Erler. Trotz eigener Möglichkeiten – laut Mannschaftsbericht waren es immerhin drei bis vier gute Chancen – fehlte es wie schon in den Vorwochen an Präzision und Überzeugung im Abschluss.

Nur ein Punkt – und viele Fragen

Nach sechs Spielen steht die SG Blaues Wunder mit nur einem Punkt und einer Tordifferenz von 7:19 auf dem 16. Tabellenplatz. Gemeinsam mit Altwarmbüchen und Anderten bildet man aktuell das Schlusslicht der Liga. Dabei fällt auf: Die Mannschaft ist keineswegs chancenlos, verliert aber regelmäßig und auf unterschiedlichste Weise – mal unglücklich, mal deutlich.

„Wir wissen ehrlich gesagt nicht so richtig, warum wir mit nur einem Punkt dastehen“, räumte Erler ein. „Das Spiel gestern mal ausgeklammert – da waren auch schon sieben Punkte möglich.“ Doch im Moment läuft alles gegen die SG: Spiele werden trotz Überlegenheit verloren, Chancen reihen sich aneinander, ohne dass Zählbares herausspringt. Und das nagt spürbar an der Moral.

„Jetzt hilft nur weitermachen“

Trotz der herben Pleite gibt sich Erler kämpferisch. Die Mannschaft sei „nicht so schlecht, wie sie gerade dasteht“, sagt er. Doch sie müsse sich dringend stabilisieren – und das nicht nur fußballerisch, sondern vor allem im Kopf. „Es geht jetzt darum, die Köpfe wieder hochzubekommen und weiterzumachen“, so Erler. „Alles andere hilft nicht.“

Ob die Trendwende in der kommenden Woche gelingt, bleibt abzuwarten. Eines ist klar: Viel schlechter kann es kaum mehr laufen. Doch auch das ist gefährlich – denn zu viele Rückschläge können irgendwann auch den letzten Funken Hoffnung auslöschen.

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II – SG Blaues Wunder Hannover 8:0

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Johann Ridtschenko, Finn Beeneken, Maher Haqi Ismail (68. Luca Tom Mussmann), Servan Duran, Fabijan Feraj, Sebastian Daecke (60. Jeremy Lee Finsel), Pablo Saavedra-Gerke, Fawaz Fakhri Khiro (68. Hakim Ahmed Hikmat), Tibor Strutzke, Alieu-Badara Njie (60. Bajo Kabiro), Benedict Rahaus (60. Patrick Neuhaus) - Trainer: Darijan Vlaski

SG Blaues Wunder Hannover: Paul Johann Witt (46. Tobias Voigt), Jakob Herrmann, Johannes Baltruweit (20. Daniel Romero-Maguina), Vincent Grannas, Zacharias Bergel, Jonathan Gille (68. Imo Völker), Benett-Luca Bohm (68. Zakariya Abdoun), Naveen Ragu, Julius Jakob (68. Marlon Bernhardt), Joel Lothar Bruns, Lasse Marten Jannsen - Trainer: Leon Erler

Schiedsrichter: Benno Zelzner

Tore: 1:0 Fawaz Fakhri Khiro (5.), 2:0 Benedict Rahaus (12.), 3:0 Fawaz Fakhri Khiro (21.), 4:0 Pablo Saavedra-Gerke (31.), 5:0 Benedict Rahaus (55.), 6:0 Luca Tom Mussmann (69.), 7:0 Patrick Neuhaus (77.), 8:0 Tibor Strutzke (85.)