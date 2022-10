Zerreißprobe beim FC Löffingen:1:8 gegen Möhringen trifft FCL ins Mark Nicht konkurrenzfähig präsentierten sich die Fußballer des Landesliga-Absteigers FC Löffingen

Es gibt Orte, die Halt geben in schwieriger Zeit. Als Kraftquellen, Hotspot furioser Leistungen und gleichzeitig als Idyll in herbstbunter Landschaft, das der Seele guttut und den Pulsschlag wohltuend verlangsamt.

Gibt es nicht? Gibt es. In Hinterzarten. Am vergangenen Wochenende gastierten in der Wintersporthochburg Weltklasse-Kombinierer und ermittelten auf der neuen Rothausschanze und Skirollern die deutschen Meister. Zeitgleich ging es am Ball rund: Fußball-Bezirksligist SV Hinterzarten erkämpfte ein 1:1 gegen den FC Bräunlingen.