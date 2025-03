Zernitzer SV bejubelt Heimsieg gegen Herzberger SV

Kreisoberliga Prignitz/Ruppin

Zernitzer SV 1951 – Herzberger SV 4:2

In einem torreichen Spiel sicherte sich der Zernitzer SV 1951 einen 4:2-Heimsieg gegen den Herzberger SV. Bereits in der 4. Minute brachte Manuel Lübke die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Herzberg glich jedoch in der 38. Minute durch Christian Heise aus. Nach der Pause legte Zernitz wieder vor: David Milatz traf in der 57. Minute zum 2:1. Doch erneut kam Herzberg zurück, als Julius Dittberner in der 67. Minute zum 2:2 ausglich. In der Schlussphase entschied Zernitz das Spiel für sich. David Milatz markierte mit seinem zweiten Treffer in der 80. Minute das 3:2, bevor Christoph Probst in der 88. Minute den 4:2-Endstand herstellte.