Zerfahrene Matches: Pfreimds Lauf endet, Wernbergs geht weiter

Zwei zerfahrene Spiele, zwei Arbeitssiege: Das brachte der heutige Samstagnachmittag in der Bezirksliga Nord mit sich. Die Sportfreunde Ursulapoppenricht konnten ihr Heimspiel gegen formstarke Pfreimder mit 2:0 für sich entscheiden. Knackpunkt war sicherlich die gelbrote Karte an die Gäste zur Stunden-Marke. Weiter im „Flow“ bleibt Pfreimds Lokalrivale FC Wernberg. Das Lobinger-Gefolge gewann in Furth im Wald mit 3:0 und feierte den vierten Sieg in Folge.



Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „Ein sehr zerfahrenes Spiel mit vielen Unterbrechungen. Durch diesen Umstand sind wir nicht gut in unser Spiel reingekommen. Wir konnten nicht das Tempo gehen, welches wir in den letzten Spielen gegangen sind. In der ersten Halbzeit gab es auf beiden Seiten viele Torchancen. Hier hatten wir das Momentum noch bei uns. Die zweite Halbzeit war ausgeglichener. Mit dem Platzverweis gegen uns wurde es natürlich sehr schwer. Durch einen abgefälschten Fernschuss mussten wir das Gegentor schlucken. Anschließend haben wir nochmal alles versucht, aber wir konnten heute nicht die Energie der vergangenen Wochen aufbringen. Dementsprechend geht das Ergebnis auch in Ordnung. Wir müssen die richtigen Schlüsse daraus ziehen und in den nächsten Spiele wieder mehr Gas geben. Dann werden wir die nächsten Spiele auch wieder erfolgreich gestalten.“









Alois Stoiber (Trainer FC Furth im Wald): „Glückwunsch an Wernberg zu den drei Punkten. Aus meiner Sicht spiegelt das Ergebnis aber den Spielverlauf nicht ganz wider und ist vielleicht etwas zu hoch ausgefallen. Auch nach dem 0:3 hat die Mannschaft weiter unermüdlich alles versucht, wodurch der Gast natürlich zu Räumen und Möglichkeiten kam. Leider bieten wir im Moment aber in jedem Spiel einfache Fehler an, die gnadenlos bestraft werden. Dennoch ist der Wille der Mannschaft ungebrochen. Also aufstehen, Krone richten und auf das Highlight-Spiel am Freitagabend beim FC Amberg freuen.“



Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Kein schönes Spiel. In der ersten Halbzeit hatte Furth eine gute Chance nach einem Standard. Wir haben es verpasst das 0:2 zu machen, als wir nur den Pfosten trafen. In der zweiten Halbzeit haben wir einen Fehler ausgenutzt und dann noch einmal nachgelegt. Furth hatte nach dem 0:3 noch eine Riesen-Doppelchance. Unterm Strich war es ein Arbeitssieg, der auch in der Höhe so in Ordnung geht.“