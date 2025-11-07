Zepernick siegt im Topspiel – FSV Bernau verliert Anschluss an Spitze

In einer interessanten Begegnung erwischte die SG Einheit Zepernick den besseren Start. Bereits in der 7. Minute traf Tom Bittner zur frühen Führung. Der Druck der Gäste blieb hoch, und in der 23. Minute erhöhte Kevin Maek auf 2:0. Bernau kämpfte sich nach dem Rückstand zurück und kam in der 71. Minute durch René Pütt zum Anschlusstreffer. Nur zwei Minuten später folgte jedoch der Rückschlag: Pütt sah in der 73. Minute die Rote Karte. In Unterzahl konnte Bernau dem Druck der Gäste nicht mehr standhalten – in der Nachspielzeit verwandelte Paul Maurer in der 90. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1-Endstand für Zepernick. ---

Der FV Preussen Eberswalde trifft auf Fortuna Babelsberg – zwei Teams, die sich nach unten orientieren müssen. Eberswalde zog zuletzt in Glienicke mit 2:4 den Kürzeren, zeigte aber in Phasen des Spiels offensive Ansätze. Babelsberg feierte hingegen beim 3:2 gegen Bornim den zweiten Saisonsieg, dank Toren von Ben Vetter, John Lukas Schmidt und Ben Enderlein. Beide Mannschaften wollen nun napunkten – Eberswalde, um aus der Ergebniskrise zu kommen, und Babelsberg, um den Anschluss ans Mittelfeld zu wahren. ---

Die SG Bornim steht vor einem Schlüsselspiel im Tabellenkeller. Nach dem 2:3 in Babelsberg bleibt die Mannschaft weiter sieglos und ist Letzter. Gegner Neustadt reist mit viel Offensivpower an – beim 2:3 gegen Bernau zeigten Davide Ngom und Tarik Wenzel ihre Torgefahr, auch wenn es am Ende nicht zu Punkten reichte. Für Bornim geht es um nicht weniger als den ersten Dreier der Saison, während Neustadt den Abstand zur unteren Tabellenhälfte vergrößern möchte. ---

Der SV Falkensee-Finkenkrug will seine starke Form bestätigen. Beim 3:1 in Zepernick überzeugte das Team durch Effektivität, besonders Benedikt Bundschuh glänzte mit einem Doppelpack. Gegner Buckow/Waldsieversdorf kassierte zuletzt ein 1:3 gegen Alt Ruppin und steht weiter unter Druck. Mit nur einem Sieg aus neun Spielen steckt Concordia tief im Tabellenkeller. Für Falkensee ist ein Sieg Pflicht, um die Spitzenplätze im Blick zu behalten. ---

Der Tabellenführer aus Potsdam gastiert bei Eintracht Alt Ruppin – eine Aufgabe, die auf dem Papier klar scheint. Viktoria feierte zuletzt ein historisches 16:0 gegen Angermünde, Tom Nattermann traf dabei gleich neunmal. Die Offensive der Potsdamer ist derzeit nicht zu stoppen. Alt Ruppin kommt mit Rückenwind nach dem 3:1 in Buckow, muss aber defensiv über sich hinauswachsen, um gegen die Torfabrik der Liga zu bestehen. Alles andere als ein weiterer Sieg für Viktoria wäre eine Sensation. ---

In Zehdenick stehen sich zwei Teams gegenüber, die zuletzt mit gegensätzlichen Gefühlen aus ihren Partien gingen. Der SV 1920 Zehdenick kassierte beim 1:5 in Schwedt die fünfte Saisonniederlage, während der FC 98 Hennigsdorf beim 4:1 gegen Schönow aufblühte. Besonders Tobias Völkel war mit drei Treffern der überragende Mann. Für Zehdenick gilt es, die Defensive zu stabilisieren, sonst droht ein weiteres Abrutschen in der Tabelle. ---

Der Schönower SV will nach der klaren Niederlage in Hennigsdorf punkten. Gegner Glienicke reist mit neuem Selbstvertrauen an – der 4:2-Sieg gegen Eberswalde war der erste Dreier der Saison. Besonders Alexander Rackwitz und Justin Hippe überzeugten dabei. Schönow hingegen will zeigen, dass die Pleite von letzter Woche nur ein Ausrutscher war. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft den Kontakt zur Spitzengruppe wiederherstellen. ---

