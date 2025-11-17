Zepernick II jubelt, Bruchmühle und Pneumant Fürstenwalde in Torlaune

Oranienburger FC Eintracht 1901 II – SV Eintracht Bötzow 2:1

Vor 41 Zuschauern begann Bötzow stark: Niklas Schulz brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung. Oranienburg profitierte kurz darauf jedoch von einem unglücklichen Eigentor von Benjamin Ende (18.). Die Partie blieb offen, bis Omar Ali Dieb in der 87. Minute den späten Siegtreffer erzielte. Ein hart erkämpfter Heimsieg.

FSV Bernau II – FC Kremmen 1920 0:1

Der FC Kremmen 1920 entschied das Spiel früh: Lukas Kraeft traf in der 10. Minute zum einzigen Tor des Tages. Bernau II mühte sich zwar, wurde offensiv jedoch zu selten gefährlich. Die Gäste verteidigten stabil und nahmen den Auswärtssieg mit.

SG Einheit Zepernick 1925 II – TSG Fortuna 21 Grüneberg 3:0

Zepernick II drehte nach der Pause auf: Theo Heinke brachte die Gastgeber in der 65. Minute in Führung, Marvin Caetano legte in der 74. Minute nach. In der Nachspielzeit setzte Sepp Kluge (90.+2) den Schlusspunkt. Eine starke zweite Halbzeit sicherte einen klaren Heimerfolg.

SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – SV Grün-Weiß Bergfelde 1:3

Nach zähem Beginn schlug Bergfelde im zweiten Durchgang dreifach zu: Norman Rohde (56.), Mert Cetin (86.) und Philip Opitz (89.) machten das Spiel binnen kurzer Zeit klar. Pascal Kischkewitz (90.) gelang nur noch Ergebniskosmetik.

SG Grün-Weiß Bärenklau – SpG Lichterfelde/Finow 0:2

Lichterfelde/Finow setzte kurz vor der Pause den ersten Stich: Darren Kaßner traf in der 45.+2 Minute. Frank Niemann baute die Führung in der 67. Minute aus. Bärenklau fand offensiv kaum Lösungen, während die Gäste abgeklärt auftraten und den Sieg einfahren konnten.

FSV Basdorf – SV Glienicke/Nordbahn 3:0

Basdorf trat dominant auf und belohnte sich bereits in der 27. Minute durch Mamoudou Camara. Nur vier Minuten später erhöhte Jason Eißrich (31.). Nach dem Seitenwechsel blieb Basdorf spielbestimmend, und Niklas Krause (71.) besorgte den dritten Treffer. Eine souveräne Vorstellung der Hausherren.

FC Falkenthaler Füchse 1994 – Löwenberger SV 1:2

Vor beeindruckenden 203 Zuschauern war Tim Maasch der Mann des Spiels: Er traf in der 24. Minute zur Führung und legte direkt nach der Pause (47.) nach. Falkenthal verkürzte durch Robert Reimann (74.) und erhöhte den Druck, doch Löwenberg brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III – FSV Fortuna Britz 90 0:3

Britz erwischte einen Traumstart: Imran Habibi traf bereits in der 3. Minute. Ahrensfelde III suchte lange nach einer Antwort, doch die Gäste blieben effizient. Raphael Fritz erhöhte in der 74. Minute, Niclas Gorgas setzte in der 90.+2 Minute den Schlusspunkt.