Zepernick II jubelt, Bruchmühle und Pneumant Fürstenwalde in Torlaune

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Oranienburger FC Eintracht 1901 II – SV Eintracht Bötzow 2:1
Vor 41 Zuschauern begann Bötzow stark: Niklas Schulz brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung. Oranienburg profitierte kurz darauf jedoch von einem unglücklichen Eigentor von Benjamin Ende (18.). Die Partie blieb offen, bis Omar Ali Dieb in der 87. Minute den späten Siegtreffer erzielte. Ein hart erkämpfter Heimsieg.
FSV Bernau II – FC Kremmen 1920 0:1
Der FC Kremmen 1920 entschied das Spiel früh: Lukas Kraeft traf in der 10. Minute zum einzigen Tor des Tages. Bernau II mühte sich zwar, wurde offensiv jedoch zu selten gefährlich. Die Gäste verteidigten stabil und nahmen den Auswärtssieg mit.
SG Einheit Zepernick 1925 II – TSG Fortuna 21 Grüneberg 3:0
Zepernick II drehte nach der Pause auf: Theo Heinke brachte die Gastgeber in der 65. Minute in Führung, Marvin Caetano legte in der 74. Minute nach. In der Nachspielzeit setzte Sepp Kluge (90.+2) den Schlusspunkt. Eine starke zweite Halbzeit sicherte einen klaren Heimerfolg.
SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – SV Grün-Weiß Bergfelde 1:3
Nach zähem Beginn schlug Bergfelde im zweiten Durchgang dreifach zu: Norman Rohde (56.), Mert Cetin (86.) und Philip Opitz (89.) machten das Spiel binnen kurzer Zeit klar. Pascal Kischkewitz (90.) gelang nur noch Ergebniskosmetik.
SG Grün-Weiß Bärenklau – SpG Lichterfelde/Finow 0:2
Lichterfelde/Finow setzte kurz vor der Pause den ersten Stich: Darren Kaßner traf in der 45.+2 Minute. Frank Niemann baute die Führung in der 67. Minute aus. Bärenklau fand offensiv kaum Lösungen, während die Gäste abgeklärt auftraten und den Sieg einfahren konnten.
FSV Basdorf – SV Glienicke/Nordbahn 3:0
Basdorf trat dominant auf und belohnte sich bereits in der 27. Minute durch Mamoudou Camara. Nur vier Minuten später erhöhte Jason Eißrich (31.). Nach dem Seitenwechsel blieb Basdorf spielbestimmend, und Niklas Krause (71.) besorgte den dritten Treffer. Eine souveräne Vorstellung der Hausherren.
FC Falkenthaler Füchse 1994 – Löwenberger SV 1:2
Vor beeindruckenden 203 Zuschauern war Tim Maasch der Mann des Spiels: Er traf in der 24. Minute zur Führung und legte direkt nach der Pause (47.) nach. Falkenthal verkürzte durch Robert Reimann (74.) und erhöhte den Druck, doch Löwenberg brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III – FSV Fortuna Britz 90 0:3
Britz erwischte einen Traumstart: Imran Habibi traf bereits in der 3. Minute. Ahrensfelde III suchte lange nach einer Antwort, doch die Gäste blieben effizient. Raphael Fritz erhöhte in der 74. Minute, Niclas Gorgas setzte in der 90.+2 Minute den Schlusspunkt.
BSG Pneumant Fürstenwalde – SpG Hennickendorf/Rehfelde 9:0
Fürstenwalde feierte einen Kantersieg und ließ den Gästen keine Chance. Maxim Eppert eröffnete früh (6.), ehe Marvin Kittel (38.) und Jason-Ben Kirchner (42.) nachlegten. Direkt nach der Pause erhöhte Tommy Schäfer per Doppelschlag (46., 48.). Toni Bresemann (69.) und ein verwandelter Foulelfmeter von Philipp Sellmann (73.) machten das Ergebnis immer deutlicher. Philipp Sellmann legte in der 83. Minute nach, bevor ein unglückliches Eigentor von Maximilian Terzenbach (86.) den Endstand herstellte. Eine dominante Vorstellung der BSG.
MTV 1860 Altlandsberg – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II 2:0
Vor 113 Zuschauern brachte Kevin Borowski die Gastgeber in der 56. Minute verdient in Führung. Christian Kowalewski vergab in der 89. Minute die große Chance auf den Ausgleich, als er mit einem Handelfmeter an Torwart Pascal Hinkelmann scheiterte. Kurz darauf erhöhte Fabian Tom Redanz (81.) auf 2:0. In der Nachspielzeit sah Kevin Borowski noch die Rote Karte (92.), doch am Heimsieg des MTV änderte das nichts.
SG Hangelsberg 47 – FC Neuenhagen 1913 2:5
Neuenhagen erwischte einen Traumstart: Connor Jason Pistor traf in der 7. und 17. Minute doppelt. Hangelsberg kämpfte sich zurück und verkürzte durch Niklas Lehmann (33.), bevor Christian Brätsch in der 58. Minute sogar ausglich. Doch der FCN schlug zurück: Tobias Lorenz (62.) und ein sicherer Foulelfmeter von Mattes Rottstock (75.) brachten die Gäste wieder klar in Front. Mattes Rottstock legte in der 83. Minute seinen zweiten Treffer nach. Ein intensives Spiel mit einem Auswärtssieg.
VfB Steinhöfel – SG Müncheberg 0:0
Beide Teams zeigten hohen Einsatz und lieferten sich vor 89 Zuschauern ein umkämpftes Duell. Klare Chancen blieben Mangelware, und so stand am Ende ein torloses Remis.
FC Strausberg II – SpG Tauche/Ahrensdorf 1:5
Niklas Voß avancierte zum Matchwinner: Er traf in der 37., 40. und 49. Minute zum lupenreinen Hattrick. Zwar verkürzte Lucas Tavernier (56.), doch nur kurz darauf stellten Tim Liske (58.) und Jens Jahn (62.) den deutlichen Auswärtssieg sicher. Ein starker Auftritt der SpG Tauche/Ahrensdorf.
SV 1919 Woltersdorf – FV Erkner 1920 II 1:2
Fionn Haserück brachte Erkner II in der 28. Minute in Führung. Tom Viehrig glich nach 55 Minuten aus, doch Haserück schlug in der 84. Minute erneut zu. In einer hitzigen Schlussphase sahen Maximilian Traue (93.) und Karam Almaliji (95.) jeweils Gelb-Rot. Erkner nahm die Punkte dennoch mit.
SG 47 Bruchmühle – FC Union Frankfurt 8:0
Bruchmühle zeigte ein Offensivfeuerwerk: Kevin Dänhardt (7.) legte vor, Devrig Hemberger (14.) und Leon Menning (21.) bauten die Führung aus. Kurz vor der Pause traf Devrig Hemberger (45.) erneut, ehe Kevin Dänhardt (45.) das 5:0 erzielte. In der zweiten Hälfte dominierte Bruchmühle weiter: Tom Stemmer traf gleich dreimal (63., 84., 90.). Ein beeindruckender Auftritt.
Storkower SC – SV Rot-Weiß Reitwein 3:2
In einer spannenden Partie ging Reitwein durch ein unglückliches Eigentor von Jan Kretschmann (42.) in Führung. Storkow drehte die Partie nach der Pause durch Nico Schorisch (61.) und Riccardo Pathe (72.). Nico Schorisch legte kurz darauf (75.) nach. Ein später Treffer von Arsalan Mohamadi (90.+9) machte es noch einmal spannend, doch Storkow brachte den Sieg über die Zeit.
