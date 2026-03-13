Zepernick dreht auf, Bernau vor Pause stark, Falkensee-Finkenkrug top Auftakt des 18. Spieltags: SG Einheit Zepernick, FSV Bernau und SV Falkensee-Finkenkrug landen Siege. von LS · Gestern, 22:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: ARSportfotografie@mail.de

Der heutige Auftakt des 18. Spieltags in der Landesliga Nord lieferte richtungsweisende Ergebnisse für beide Enden der Tabelle. Während die Aufstiegsaspiranten ihrer Favoritenrolle gerecht wurden, verschärfte sich die Situation für die Mannschaften im Tabellenkeller zusehends. In Partien, die vor allem durch ihre Schlussphasen geprägt waren, setzten sich am Ende die effizienteren Teams durch.

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Vor 240 Zuschauern entwickelte sich zwischen der SG Bornim und dem SV Falkensee-Finkenkrug eine spannungsgeladene Partie. Die Gäste aus Falkensee erwischten den besseren Start und gingen in der 34. Minute durch Adrian Ostach mit 0:1 in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel, in der 52. Minute, erhöhte Benedikt Bundschuh auf 0:2.

Bornim gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte in der 66. Minute durch Multazem Munajjed auf 1:2. In der 77. Minute stellte Linus Eick mit dem 1:3 den alten Abstand wieder her. Die Gastgeber kämpften bis zum Schluss, doch mehr als der Anschlusstreffer zum 2:3 durch einen von Bastian Moryson in der zweiten Minute der Nachspielzeit (90.+2) verwandelten Foulelfmeter sprang nicht mehr heraus.

Der FSV Bernau konnte seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel durch einen Heimsieg gegen den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 untermauern. Das Spiel wurde durch einen Doppelschlag unmittelbar vor dem Pausenpfiff entschieden. In der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) brachte Kevin Stephan die Hausherren mit 1:0 in Front. Nur eine Minute später, in der 45.+2 Minute, erhöhte René Pütt auf 2:0. In der zweiten Halbzeit verwaltete Bernau den Vorsprung und sicherte sich die drei Punkte.

In einer über weite Strecken hart umkämpften Begegnung setzte sich die SG Einheit Zepernick 1925 letztlich deutlich gegen den SV 1920 Zehdenick durch. Die Gäste gingen in der 32. Minute durch Lesley Park mit 0:1 in Führung. Zehdenick bewies jedoch Moral und kam in der 66. Minute durch den Ausgleichstreffer von Marcin Krystek zum 1:1 zurück ins Spiel. Die Entscheidung fiel erst in einer turbulenten Schlussphase, in der die Zepernicker ihre individuelle Klasse ausspielten. Paul Maurer erzielte in der 84. Minute das 1:2, bevor Yulian Andres Cordoba Moreno in der 89. Minute auf 1:3 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Ex-Profi Daniel Frahn in der ersten Minute der Nachspielzeit (90.+1) mit dem Treffer zum 1:4-Endstand.

Wenn der SV Viktoria Potsdam anreist, zittert die Liga. 15 Siege aus 17 Spielen und eine monströse Tordifferenz von 92:24 sprechen eine Sprache der totalen Dominanz. Der Tabellenneunte Neustadt, der 19 Punkte aufweist, blickt mit Grauen auf das Hinspiel zurück, das in einem historischen 1:10-Debakel endete. Es ist die ultimative Prüfung für die Moral der Neustädter, sich gegen die Torfabrik der Liga zu stemmen.

Heute, 15:00 Uhr Fortuna Babelsberg Fortuna Babg FC Schwedt 02 FC Schwedt 15:00 PUSH

Fortuna Babelsberg kämpft auf Platz 13 um den Anschluss an das rettende Ufer. Mit 14 Punkten ist die Lage prekär, besonders da der kommende Gegner FC Schwedt 02 stabil auf dem sechsten Rang rangiert. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 3:0 für die Schwedter. Babelsberg muss nun vor heimischer Kulisse beweisen, dass sie aus den Fehlern der Hinrunde gelernt haben, um gegen den Favoriten aus der Uckermark zu bestehen.

In Glienicke treffen Tabellennachbarn aufeinander, doch die Vorzeichen könnten unterschiedlicher nicht sein. Der BSC Fortuna rangiert mit 15 Punkten auf Platz 11, während Hennigsdorf mit 20 Punkten auf Rang 8 steht. Das Hinspiel war eine Machtdemonstration der Hennigsdorfer, die Glienicke mit 6:1 förmlich überrannten. Für Glienicke ist dieses Spiel die Chance zur Wiedergutmachung für die erlittene Schmach. Heute, 15:00 Uhr FV Preussen Eberswalde Eberswalde SV Eintracht Alt Ruppin SV Alt Rupp. 15:00 live PUSH Das Mittelfeld-Duell in Eberswalde verspricht ein hartes Ringen um die Platzierungen. Der Tabellensiebte Eberswalde empfängt den zehntplatzierten SV Eintracht Alt Ruppin. Die Preussen konnten das Hinspiel mit 3:1 für sich entscheiden und wollen diesen Erfolg nun wiederholen, um sich weiter in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Alt Ruppin hingegen benötigt dringend Punkte, um nicht tiefer in das untere Drittel abzurutschen.

Morgen, 14:00 Uhr Schönower SV 1928 Schönower SV Angermünder FC Angermünde 14:00 PUSH