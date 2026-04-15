🗣: Zepeda lobt "Kraftakt" in Garmisch - "Kastl kann stolz sein"

Der VfB Hallbergmoos verlor sein Nachhol-Spiel gegen den TSV 1860 Rosenheim. Eine weitere Niederlage setzte es für die Reserve der SpVgg Unterhaching II, die im Aufstiegsrennen ins Stolpern geraten ist. Garmisch hat im Kampf um den Klassenerhalt den nächsten Zähler geholt.
Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »In den ersten 20 Minuten waren wir defensiv nicht gut im Spiel und haben Hallbergmoos zu viele gefährliche Situationen zugelassen, insbesondere bei Eckballsituationen. Das 0:1 ist dann durch eine gute Eins-gegen-Eins-Aktion entstanden, wo sich der Stürmer am linken Flügel durchgesetzt und aus wenigen Metern ins lange Eck abgeschlossen hat.
Ab der 25. Minute sind wir besser ins Spiel gekommen, haben dann nach einer halben Stunde den Ausgleich gemacht, der uns sehr gut getan hat. Vor der Halbzeit hätten wir dann sogar noch die Führung nachlegen können. Nach der Pause waren wir dann wesentlich wacher und aggressiver im Spiel, konnten uns auch die eine oder andere gefährliche Situation herausarbeiten. Der Siegtreffer in der fünften Minute der Nachspielzeit nach einem Eckball war zwar auf der einen Seite glücklich, aber aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdient.«
Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »Meine Jungs haben heute verdient gesiegt. Wir haben die Zweikämpfe gewonnen und taktisch sehr diszipliniert gespielt. Es hätte auch gut und gerne höher ausgehen können. Ich freue mich total für den Verein, die Fans und vorallem meine Spieler, dass wir alle zusammen den Klassenerhalt geschafft haben.
Danke an alle, die dazu beigetragen haben. Ohne die Leute im Hintergrund, wie mein Trainerteam, Dok, Staff, sportliche Leitung, die ganzen ehrenamtlichen Helfer, Vorstand und Bürgermeister wäre das alles nicht möglich gewesen. Kastl kann stolz auf diese Mannschaft und vorallem den Verein sein. Jetzt haben sich die Jungs zwei trainigsfreie Tage verdient.«
Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: »Das war ein ganz eigenes Spiel. Gefühlt hatten wir 70% Ballbesitz, bis wir dann ins Schlussdrittel kamen. Dort war die Entscheidungsfindung nicht ideal oder zu ungenau.
Aus dem Nichts hat Garmisch dann einen Elfmeter bekommen, den man geben kann. Unser Keeper hat ihn gut gehalten. In Summe geht das Unentschieden in Ordnung.
Unter der Woche nach Garmisch ist schon ein Kraftakt, deswegen nochmal ein großes danke an die Männer, dass es doch noch genügend möglich gemacht haben und sich teilweise Urlaub genommen haben. Hut ab für diese Einstellung!«