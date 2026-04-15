🗣: Zepeda lobt "Kraftakt" in Garmisch - "Kastl kann stolz sein"

Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »Meine Jungs haben heute verdient gesiegt. Wir haben die Zweikämpfe gewonnen und taktisch sehr diszipliniert gespielt. Es hätte auch gut und gerne höher ausgehen können. Ich freue mich total für den Verein, die Fans und vorallem meine Spieler, dass wir alle zusammen den Klassenerhalt geschafft haben.

Danke an alle, die dazu beigetragen haben. Ohne die Leute im Hintergrund, wie mein Trainerteam, Dok, Staff, sportliche Leitung, die ganzen ehrenamtlichen Helfer, Vorstand und Bürgermeister wäre das alles nicht möglich gewesen. Kastl kann stolz auf diese Mannschaft und vorallem den Verein sein. Jetzt haben sich die Jungs zwei trainigsfreie Tage verdient.«