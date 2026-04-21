Zentrum bleibt zusammen

Nachdem zuletzt bereits die Verlängerungen der Außenverteidiger Aaron Brethauer und Johannes Löser bekannt geworden waren, richtet sich der Blick nun auf das Zentrum des Teams.

Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, haben mit Johannes Jank, Nicolai Lorenzoni, Timon Herdt und Marlon Jank gleich vier wichtige Akteure aus der Zentrale ihre Zusage für die kommende Spielserie gegeben. Damit sichert sich die SG nach eigener Darstellung weiterhin Übersicht, Einsatz und Spielkontrolle im Mittelfeld.