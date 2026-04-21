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Zentrum bleibt zusammen
Vier weitere Verlängerungen bei der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach treibt ihre Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter mit Nachdruck voran und hat den nächsten personellen Schwerpunkt gesetzt.
Nachdem zuletzt bereits die Verlängerungen der Außenverteidiger Aaron Brethauer und Johannes Löser bekannt geworden waren, richtet sich der Blick nun auf das Zentrum des Teams.
Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, haben mit Johannes Jank, Nicolai Lorenzoni, Timon Herdt und Marlon Jank gleich vier wichtige Akteure aus der Zentrale ihre Zusage für die kommende Spielserie gegeben. Damit sichert sich die SG nach eigener Darstellung weiterhin Übersicht, Einsatz und Spielkontrolle im Mittelfeld.
Gerade diese Verlängerungen dürften für die sportliche Ausrichtung der Mannschaft besonderes Gewicht haben. Spieler aus der Zentrale prägen Rhythmus, Zweikampfführung und Passspiel in besonderem Maße, geben Struktur und setzen Impulse in beide Richtungen. Dass die SG an dieser Stelle früh Planungssicherheit geschaffen hat, ist daher ein weiterer wichtiger Schritt beim Aufbau des Gerüsts für die neue Saison.
Die zuvor veröffentlichten Zusagen von Brethauer und Löser fügten dem Kader bereits zusätzliche Konstanz auf den Außenverteidigerpositionen hinzu. Mit den nun verkündeten Verlängerungen im Zentrum setzt die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach ihre Linie jedoch in besonders prägender Zone fort: Das Herzstück der Mannschaft bleibt weitgehend zusammen.