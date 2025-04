Zenting: Löwen-Legenden kommen & duellieren sich mit Bayerwald-Auswahl

"Wir feiern unser Jubiläum mit einem einzigartigen Event, das jeder Löwenanhänger und regionale Fußballfan nicht verpassen sollte. Um 15 Uhr steht direkt das Highlight des Tages an: Auf dem Sportgelände des SV Zenting findet das Jubiläumsspiel der Legendenmannschaft des TSV 1860 München gegen eine Bayerwald-Auswahl statt, die extra für dieses Event zusammengestellt wurde. Spieler wie Benjamin Lauth, Thomas Häßler und Kulttrainer Karsten Wettberg sind zu erwarten - ein echtes Fest für alle Fußballbegeisterten der Region", schreiben die Löwenfreunde aus Zenting in ihrer Festeinladung.





Vorstand Matthias Hernitschek kann es kaum erwarten: "Wir freuen uns riesig, unser 50-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsfest zu feiern. Es wird ein Wochenende voller Emotionen, Erinnerungen und echter Löwen-Leidenschaft. Gemeinsam wollen wir diesen besonderen Moment mit Mitgliedern, Fans und Freunden genießen. Ein besonderes Highlight unseres Jubiläums ist das Legendenfußballspiel. Es ist eine Ehre, ehemalige Spieler des TSV 1860 München bei uns in Zenting begrüßen zu dürfen. Dieses Spiel wird nicht nur sportlich ein Highlight, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit, die Verbindung zwischen unserem Fanclub und den Löwen zu feiern."



Auch für Michael Miedl wird das ein ganz besonderes Wochenende werden. Zum einen fungiert der Inhaber des "Bolzwerk" in Spiegelau als einer der Sponsoren des Jubiläumsfests, zum anderen war Miedl in seiner aktiven Laufbahn selbst für den TSV 1860 am Ball: "Ich war selbst sechs Jahre bei den Löwen, durfte die große Zeit unter Trainer Werner Lorant und Präsident Karl-Heinz Wildmoser miterleben. Ich war damals auch als Balljunge im Olympiastadion dabei und erinnere mich zum Beispiel gerne ans Spiel gegen Borussia Dortmund, die damals Meister wurden. Das Fest ist eine tolle Sache und ich helfe gerne, weil die Jungs in Zenting wirklich starke Arbeit leisten. Ich werde auch selbst bei den Löwen-Legenden auflaufen. Das wird ein toller Tag werden."

Bislang haben folgende Löwen-Legenden zugesagt:



Trainer Karsten Wettberg

Ludwig "Bubi" Bründl

Jürgen Korus

Marius Wilsch

Bernhard Schmid

Michael Miedl

Timo Gebhart

Rodnei de Lima