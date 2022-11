– Foto: Sven Leifer

Zentimeter entscheiden: ASV Dachau unterliegt Spitzenreiter Bruckmühl Landesliga Südost

Fußball-Landesligist ASV Dachau hat gegen Tabellenführer Bruckmühl ein gutes Spiel gemacht. Belohnt wurde er dafür nicht: Die Dachauer unterlagen trotz guter Leistung mit 0:3.

Dachau – Kleinigkeiten können im Fußball über Sieg und Niederlage entscheiden. Oder im Fall des ASV Dachau im Heimspiel gegen den SV Bruckmühl: wenige Zentimeter. In der 22. Minute köpfte SVB-Torjäger Maximilian Gürtler so aufs Tor, dass ASV-Schlussmann Artem Bykanov und Verteidiger Christian Roth den Ball knapp verpassten. „Fünf Zentimeter haben gefehlt“, sagte der Dachauer Trainer Manuel Haupt. Dann fügte er an: „Die Bruckmühler haben gerade das Momentum, die machen aus wenig viel.“ Der ASV Dachau kann davon in dieser Phase der Saison nur träumen und hat am Samstag auch deshalb mit 0:3 gegen den Spitzenreiter der Landesliga Südost verloren.

Das Ergebnis täuscht jedoch, denn beide Teams lieferten sich über weite Strecken ein ausgeglichenes Duell mit wenigen Torszenen. Eine der wenigen Ausnahmen war die Riesenchance der Bruckmühler nach nur 20 Sekunden, als ein Stürmer freistehend aus kurzer Distanz das Tor verfehlte. „Da haben wir richtig Glück gehabt“, kommentierte Haupt die Szene. In der Folge hielt sein Team gut dagegen. Bis Gürtler in der 22. Minute nach einem Eckball das 0:1 erzielte. Kaum Dachauer Torraumszenen trotz Feldüberlegenheit Bitter für den ASV: Beim Rettungsversucht krachten Torhüter Bykanov und Kapitän Roth zusammen. Für Bykanov ging es nicht weiter, er musste ins Krankenhaus. Korbinian Dietrich übernahm seinen Platz zwischen den Pfosten. Auch er musste vor der Halbzeit hinter sich greifen. Thomas Festl staubte ab, nachdem Dietrich eine Flanke durchrutschen ließ (42.) – in einer Phase, in der die Dachauer näher am Ausgleich waren als die Gäste dem zweiten Treffer. Doch zur Pause lag der ASV mit 0:2 zurück.