Zenker-Elf siegt in Torfestival – Messina und Bara schnüren Doppelpack

Noah Foli ( TuS Hartenholm ) gegen Marcel Nagel ( Dornbreite Lübeck ). – Foto: 11ven Pixel

Was für ein Spiel in Dornbreite! Neutrale Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten: sieben Tore, zahlreiche Chancen auf beiden Seiten – allerdings auch mit klaren Defiziten im Mittelfeldspiel. Beide Mannschaften fanden dort kaum Zugriff, was die Partie extrem offen gestaltete.

Die Hausherren vom Dornbreiter SV erwischten den besseren Start. Bereits in der 9. Minute brachte Messina sein Team mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Mannschaft von Trainer Jörg Zenker ließ nicht lange auf sich warten: In der 19. Minute nahm sich Torjäger Bara ein Herz, setzte sich technisch stark durch und schloss aus rund 21 Metern flach mit links ab – ein sehenswerter Treffer zum 1:1.

Blerim Bara (TuS Hartenholm) gegen Tyler Stadler (li., Dornbreite). – Foto: 11ven Pixel

Nur zehn Minuten später dann die Führung für den TuS Hartenholm: Nach einem unnötigen Foulspiel an Noah Foli an der Grundlinie zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Kapitän Maximilian Kokot übernahm Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:2 (29.). Doch Dornbreite reagierte prompt – nur zwei Minuten später stellte erneut Messina auf 2:2. Das Spiel blieb intensiv und torreich. Kurz vor der Pause brachte Miguel Marcus die Gäste erneut in Front (40.), sodass es mit einer knappen 2:3-Führung für Hartenholm in die Kabinen ging.

Nach dem Seitenwechsel versuchten beide Trainer, mehr Stabilität ins Spiel zu bringen. Die Partie wurde etwas kontrollierter, blieb aber weiterhin spannend. In der 50. Minute gelang Mark Hinze der Ausgleich zum 3:3.

Miguel Marcus und Santino Laubinger (Hartenholm) gegen Adeoye James (Dornbreite Lübeck). – Foto: 11ven Pixel