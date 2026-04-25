Zenker-Elf siegt in Torfestival – Messina und Bara schnüren Doppelpack

Was für ein Spiel in Dornbreite! Neutrale Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten: sieben Tore, zahlreiche Chancen auf beiden Seiten – allerdings auch mit klaren Defiziten im Mittelfeldspiel. Beide Mannschaften fanden dort kaum Zugriff, was die Partie extrem offen gestaltete.
Die Hausherren vom Dornbreiter SV erwischten den besseren Start. Bereits in der 9. Minute brachte Messina sein Team mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Mannschaft von Trainer Jörg Zenker ließ nicht lange auf sich warten: In der 19. Minute nahm sich Torjäger Bara ein Herz, setzte sich technisch stark durch und schloss aus rund 21 Metern flach mit links ab – ein sehenswerter Treffer zum 1:1.
Nur zehn Minuten später dann die Führung für den TuS Hartenholm: Nach einem unnötigen Foulspiel an Noah Foli an der Grundlinie zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Kapitän Maximilian Kokot übernahm Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:2 (29.). Doch Dornbreite reagierte prompt – nur zwei Minuten später stellte erneut Messina auf 2:2.
Das Spiel blieb intensiv und torreich. Kurz vor der Pause brachte Miguel Marcus die Gäste erneut in Front (40.), sodass es mit einer knappen 2:3-Führung für Hartenholm in die Kabinen ging.
Nach dem Seitenwechsel versuchten beide Trainer, mehr Stabilität ins Spiel zu bringen. Die Partie wurde etwas kontrollierter, blieb aber weiterhin spannend. In der 50. Minute gelang Mark Hinze der Ausgleich zum 3:3.
Eigentlich ein Spiel, das keinen Verlierer verdient gehabt hätte – doch Hartenholm zeigte sich an diesem Tag einen Tick entschlossener. Wieder war es Bara, der seine Klasse unter Beweis stellte: Mit enger Ballführung ließ er zwei Verteidiger stehen und vollendete eiskalt zur 3:4-Führung.
In der Schlussphase drängte Dornbreite auf den Ausgleich, versuchte es mit hohen und flachen Bällen – doch die Defensive der Gäste hielt stand. Besonders Robert Wasner und Hendrik Wehde räumte hinten konsequent ab und sicherten mit Ihrer Leistung den knappen Vorsprung.
Am Ende steht ein hart erkämpfter, aber nicht unverdienter Auswärtssieg für den TuS Hartenholm. Drei enorm wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenplätze – und ein Spiel, das allen Beteiligten in Erinnerung bleiben dürfte.
Dornbreite Lübeck: Heyden – Leu, Pryiomov, Will, Nagel, Messina, Grotkopp (73. Schoop) Emmanuel, James, Hinze, Stadler (61. Heinrich), Hansen.
Trainer: Sascha Strehlau.
TuS Hartenholm: Franz – Wasner, Marcus, Nasri, Kokot (90. Zastrow) Karadzic (60. Velija) Wehde, Laubinger (77. Gehrmann) Siemßen, Bara, Foli.
Trainer: Jörg Zenker.
Schiedsrichter: Mats Bennet Stankat (TSV Bordesholm)
Ass.: Johannes Karl Kowalewski, Tom Pasewald.
Z.: 110.
Tore: 1:0 Messina (9.) 1:1 Bara (19.), 1:2 Kokot (29., FE), 2:2 Messina (31.) 2:3 Marcus (40.), 3:3 Hinze (50.), 3:4 Bara (75.).