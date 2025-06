Zeller Sportchef Carlo Wolf schwankt zwischen Hader und Zuversicht

Fußball-Bezirksligist FC Zell hat am letzten Spieltag nur eine Mini-Chance im Aufstiegsrennen. Im Hintergrund forciert Sportchef Carlo Wolf die Planungen für die neue Saison.

Auch einige Tage nach dem 4:4-Remis beim TuS Lörrach-Stetten und den Ergebnissen der Konkurrenz im Rennen um Platz zwei kann Carlo Wolf seinen Frust nicht verhehlen. „Die Enttäuschung ist im Moment noch deutlich spürbar. Es war eine harte Woche“, sagt der Sportvorstand des FC Zell. Ein Aufstieg für den Bezirksligisten ist in weite Ferne gerückt.

Zwei Wochen zuvor war die Zeller Fußballwelt noch in Ordnung gewesen. Nach dem 1:0-Sieg im Gipfeltreffen gegen Tabellenführer FC Wittlingen verteidigten die Wiesentäler den zweiten Rang und lagen nur noch zwei Zähler hinter den Kandertälern. Was dann allerdings folgte, waren wohl die schlimmsten drei Tage der „Schwaneölf“ in dieser Saison. Zunächst unterlag sie Wittlingen im Bezirkspokalfinale unglücklich mit 1:2, zwei Tage später setzte es im Liga-Topspiel beim SV Buch eine 1:5-Klatsche; die SG FC Wehr-Brennet eroberte zweiten Rang.