Zell u. A. trotzt der Kälte

Der TSG stellte sich am 14. Spieltag auf ein schwieriges Duell ein, denn der bis dato punktgleiche und für die Gelb-Schwarzen unbekannte Kontrahent aus Ebersbach war zu Gast am eisigen Zeller Berg. Doch es kam – zur Freude aller, die es mit dem TSG halten – anders.
Zunächst sahen die Zuschauer ein umkämpftes Spiel, bei dem auf beiden Seiten die technische Präzision ausbaufähig war. Den richtigen Moment für den 1:0-Führungstreffer erwischte dann die Zeller Mannschaft in der 25. Minute: Der formstarke Leon Bauer netzte nach Vorlage von Peter Schwegler ein. Nur fünf Minuten später erhöhte wiederum Peter Schwegler auf 2:0. Vor und nach diesem zweiten Treffer hatten jedoch auch die Gäste aus Ebersbach Chancen, den Ausgleichs- bzw. Anschlusstreffer zu erzielen. Als sicherer Rückhalt war Torhüter Kevin König aber immer dann zur Stelle, wenn es brenzlig wurde.
Trainer und Mannschaft wollten in Halbzeit zwei unbedingt das dritte Tor nachlegen, um auch den letzten Funken Hoffnung bei den Ebersbachern im Keim zu ersticken. Dieses Vorhaben gelang mehr als prächtig: Nach dem 3:0 durch Nico Dose war der Bann gebrochen. Zell fand in den richtigen Rhythmus und erzielte bis zur 85. Minute fünf weitere Treffer. Die weiteren Torschützen waren Nico Dose, zweimal Tobias Goll und erneut Leon Bauer. Hinzu kamen zwei Eigentore der Gäste. Der Türk. SV Ebersbach hatte spielerisch nichts mehr entgegenzusetzen. Ihren Frust ließen die Ebersbacher jedoch in einem Ausmaß am Schiedsrichter aus, das eindeutig den Bogen überspannte. Nach einem Platzverweis und anschließendem unsportlichem Verhalten eines Spielers in Rot wurde es dem Unparteiischen kurz vor dem regulären Spielende zu bunt: Spielabbruch beim Stand von 8:0. Die finale Wertung des Spiels liegt nun beim Sportgericht.
Das deutliche Ergebnis erarbeitete und verdiente sich der TSG im Laufe der Partie. Vor allem in Halbzeit zwei zeigte man eine starke Leistung, auf der am kommenden Sonntag gegen den 1. Göppinger SV III aufgebaut werden kann.
Wärmsten Dank für den Support in klirrender Kälte.
N.H.