Zell u. A. trotzt der Kälte

Der TSG stellte sich am 14. Spieltag auf ein schwieriges Duell ein, denn der bis dato punktgleiche und für die Gelb-Schwarzen unbekannte Kontrahent aus Ebersbach war zu Gast am eisigen Zeller Berg. Doch es kam – zur Freude aller, die es mit dem TSG halten – anders.

Zunächst sahen die Zuschauer ein umkämpftes Spiel, bei dem auf beiden Seiten die technische Präzision ausbaufähig war. Den richtigen Moment für den 1:0-Führungstreffer erwischte dann die Zeller Mannschaft in der 25. Minute: Der formstarke Leon Bauer netzte nach Vorlage von Peter Schwegler ein. Nur fünf Minuten später erhöhte wiederum Peter Schwegler auf 2:0. Vor und nach diesem zweiten Treffer hatten jedoch auch die Gäste aus Ebersbach Chancen, den Ausgleichs- bzw. Anschlusstreffer zu erzielen. Als sicherer Rückhalt war Torhüter Kevin König aber immer dann zur Stelle, wenn es brenzlig wurde.