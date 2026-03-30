Zell u. A. bezwingt Heiningen

Nach anfänglichem Abtasten war es der TSG Zell u. A., der in Person von Florian Schultheiß

das erste Ausrufezeichen setzte. In feinster Außenstürmer-Manier schlenzte er den Ball in

der 16. Minute aus gut 20 Metern ins rechte Toreck. Nach dem Führungstreffer fehlten

jedoch fortan der Schwung und die Leichtigkeit im Zeller Spiel. Ein Fehler in der

Hintermannschaft wurde vom 1. FC Heiningen II noch vor der Halbzeit genutzt, um zum 1:1

auszugleichen. Mit diesem Ergebnis gingen beide Mannschaften in die Pause.

Im zweiten Spielabschnitt stellte sich der TSG dann besser auf den Gegner ein, erkannte

dessen Schwächen und nutzte diese konsequent. Daraus resultierten Mitte der zweiten

Halbzeit zwei Treffer für die Zeller Elf: Peter Schwegler und Tobias Goll erhöhten innerhalb

weniger Minuten auf 1:3. Die Heininger versuchten alles, um zu verkürzen, was ihnen kurz

vor Schluss auch gelang. Die Führung gab der TSG jedoch nicht mehr her und sicherte sich

so drei verdiente Auswärtspunkte.

Am Osterwochenende haben die Zeller Fußballer spielfrei. Zum Doppelheimspieltag am

12.04. freuen wir uns dann wieder auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung von der

Steintribüne.

Vielen Dank und sportliche Grüße

N.H.