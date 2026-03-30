Zell u. A. bezwingt Heiningen

Nach anfänglichem Abtasten war es der TSG Zell u. A., der in Person von Florian Schultheiß
das erste Ausrufezeichen setzte. In feinster Außenstürmer-Manier schlenzte er den Ball in
der 16. Minute aus gut 20 Metern ins rechte Toreck. Nach dem Führungstreffer fehlten
jedoch fortan der Schwung und die Leichtigkeit im Zeller Spiel. Ein Fehler in der
Hintermannschaft wurde vom 1. FC Heiningen II noch vor der Halbzeit genutzt, um zum 1:1
auszugleichen. Mit diesem Ergebnis gingen beide Mannschaften in die Pause.
Im zweiten Spielabschnitt stellte sich der TSG dann besser auf den Gegner ein, erkannte
dessen Schwächen und nutzte diese konsequent. Daraus resultierten Mitte der zweiten
Halbzeit zwei Treffer für die Zeller Elf: Peter Schwegler und Tobias Goll erhöhten innerhalb
weniger Minuten auf 1:3. Die Heininger versuchten alles, um zu verkürzen, was ihnen kurz
vor Schluss auch gelang. Die Führung gab der TSG jedoch nicht mehr her und sicherte sich
so drei verdiente Auswärtspunkte.
Am Osterwochenende haben die Zeller Fußballer spielfrei. Zum Doppelheimspieltag am
12.04. freuen wir uns dann wieder auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung von der
Steintribüne.
Vielen Dank und sportliche Grüße
N.H.