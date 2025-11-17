Zell kommt vorwärts

Die Uhr schlug gerade 12, als auf dem Faurndauer Sportgelände der Anpfiff der Partie zwischen der ersten Mannschaft des TSG Zell u. A. und der Zweitvertretung des FV Vorwärts Faurndau ertönte. Auf fast purem Granulat versuchte der TSG, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Der Eifer wurde bereits in der 13. Minute belohnt. Der durch den Sechszehner des FV dribbelnde Tim Bohner servierte perfekt für Till Berlet, welcher den Ball am langen Pfosten nur noch über die Linie drücken musste. Fortan war das Spiel geprägt von häufigen Ballbesitzwechseln, vor allem bedingt durch technische Mängel am Ball. Zell spielte sich dennoch einige gute, leider ungenutzte Torchancen heraus. Faurndau machte es dann besser und nutzte seine erste richtige Torgelegenheit nach einem Fehler in der Zeller Hintermannschaft. Mit dem Ergebnis von 1:1 gingen die Teams in die Halbzeitbesprechung.

Im zweiten Abschnitt zeigte sich ein unverändertes Bild. Es ging hin und her. Bis in die 83. Minute konnte keine der Mannschaften wirklich die Oberhand gewinnen. Doch dann: der erlösende Führungstreffer durch Leon Bauer. Lukas Eberles Schuss aus fünf Metern knallte an den Innenpfosten, von dort vor die Füße von Bauer. Dieser behielt einen kühlen Kopf und knallte die Kugel entschlossen unter die Latte. Mit der Führung im Rücken ließ der TSG nichts mehr anbrennen und drängte stattdessen auf einen weiteren Treffer. Dieser sollte auch fallen. Till Berlet und Peter Schwegler standen nach einem zielstrebig ausgespielten Konter in der 96. Minute vor dem Faurndauer Keeper. Berlet passte im richtigen Moment auf Schwegler. Für diesen war es nur noch Formsache, den Ball im Tor unterzubringen. Endstand: 1:3.