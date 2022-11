Zell II mit spätem Feuerwerk bei Chancenflut

Am vergangenen Sonntag durfte unsere „Zwoide“ nach Ebersbach reisen und trat gegen die ebenfalls zweite Garde von Türk. SV Ebersbach an. Somit trat der Tabellensechste gegen den Siebten an und man konnte sich so auf ein spannendes Spiel freuen.

Zu Beginn des Spiels war es allerdings eher ein vorsichtiges Abtasten im Mittelfeld und es dauerte 20 Minuten, bis die erste tatsächliche Chance entstand. Unser Youngster Leon „Schmitti“ Bauer wurde mit einem klasse Ball in Szene gesetzt, konnte den Ball allerdings nicht im Tor unterbringen. Ähnlich unglücklich war nur 5 Minuten später Tim Bohner, der aus 20 Meter zum Abschluss kam, allerdings nur die Querlatte traf und wiederum kurz später war es erneut Schmitti, der ebenso nur Aluminium treffen konnte. So dauerte es bis kurz vor der Halbzeit, bis das erste Tor fallen konnte. Philipp Gianneris setzte sich über die rechte Seite gegen einen Gegenspieler durch und dribbelt in den Strafraum und konnte nicht mehr fair gestoppt werden und wurde zu Fall gebracht. Den daraus resultierenden Elfmeter verwandelte Tim Bohner und endlich konnte man sich über die verdiente Führung freuen und so auch in die Halbzeit gehen.

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Hausherren etwas besser ins Spiel und die Zeller Jungs wurden etwas fahrlässiger. Durch einige Fehler im Aufbau, wie schlampige Ballannahmen oder Zuspiele, kam Ebersbach zu immer mehr Spielanteilen. Eine große Chance ergab sich, als der Gegner durch einen langen Ball plötzlich frei vor unserem Torhüter Michael Dresser auftauchte, an diesem vorbeigehen und den Ball aufs Tor bringen konnte. Doch unser Außenverteidiger Niklas Heller war zur Stelle und kratzte den Ball von der Linie. Im Anschluss wurde das Spiel immer häufiger durch Fouls unterbrochen, doch der Schiedsrichter hatte das Spiel gut im Griff und ließ sich nicht von seiner Linie abbringen. Es folgten weitere Chancen für beide Seiten doch bis zu 75. Minute konnte keine Mannschaft treffen, als Schmitti einen Ball flach in den Rückraum passen konnte und Chris Leihbacher den Ball ganz cool einschieben konnte. Kurz im Anschluss daran, kam es leider zu einer unschönen Szene, als Philipp Gianneris nach einem Foul noch einen Schlag in den Magen abbekam und der Schiedsrichter keine andere Wahl hatte, als den Gegner vom Platz zu stellen.