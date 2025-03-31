Zeitumstellung 2025: Am 25. Oktober wird die Uhr umgestellt Im Herbst kommen Amateurfußballer gerne mal zu früh zum Treffpunkt, der Strafenkatalog kommt aber nicht zum Einsatz

Auch 2025 wird die Uhr wieder zweimal umgestellt. Im Herbst werden die Uhren auf Winterzeit gestellt. In Deutschland wird die nächste Zeitumstellung in der Nacht von Samstag, 25. Oktober, auf Sonntag, den 26. Oktober 2024, um 3 Uhr vollzogen. Das bedeutet, dass die Uhren auf 2 Uhr zurückgestellt werden.

Am Tag der Umstellung herrscht für Amateurfußballer ein deutlich geringeres Risiko, Opfer des Strafenkataloges zu werden. Denn wer die Umstellung nicht bedenkt, kommt allenfalls zu früh zum Treffpunkt fürs Spiel.

In dieser Nacht von Samstag auf Sonntag kannst du also ganz offiziell eine Stunde länger schlafen. Morgens wird es später hell, dafür ist es aber abends früher dunkel.

Die Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt bleibt ein riesiges Diskussionsthema. 1980 wurde die Sommerzeit von der Bundesrepublik Deutschland offiziell eingeführt. Vorher gab es in Deutschland ausschließlich die heutige Winterzeit.

Zudem müssen die Trainingseinheiten ab dem späten Nachmittag bereits unter Flutlicht stattfinden. In Zeiten der Energiekrise kein besonders erfreulicher Effekt.

Schon im Jahr 1784 wurde über eine Zeitumstellung nachgedacht. Vorreiter des Gedankens über die Umstellung der Zeit war Benjamin Franklin. Als Grund für die Einführung der Sommerzeit wurde Energieeinsparung genannt.









Die Idee, die dahinter steckt, ist allerdings längst wissenschaftlich widerlegt. Da es in den Abendstunden länger hell bleibt, wird somit weniger Strom für Licht verbraucht, so die damalige Annahme. Das Problem dabei: Das Ziel der Energieeinsparung erreicht die Zeitumstellung nicht, vielmehr wird unabsichtlich das Gegenteil erreicht. Durch die Zeitumstellung steigt der Energieverbrauch sogar. Und zwar dadurch, dass morgens mehr geheizt werden muss.



1977 führten dennoch die meisten Länder der Europäischen Gemeinschaft eine Sommerzeit ein, die einheitlich geregelte Sommerzeit gilt in der Europäischen Union aber erst seit 1994. Im Oktober wird die Uhr jedenfalls wieder eine Stunde zurückgestellt. Dann herrscht in Deutschland wieder Winterzeit beziehungsweise Normalzeit.

Die Zeitumstellung sollte nach 2021 eigentlich abgeschafft werden. Vermutlich auch, weil sich bei einer Umfrage 84 Prozent der befragten EU-Bürger für eine Abschaffung der Zeitumstellung aussprachen, stimmte das Europäische Parlament für eine Aufgabe nach dem Jahr 2021. Richtig voran kommt die Abschaffung in diesem Jahr aber nicht. Eine Festlegung durch die Mitgliedstaaten im Rat war bis dato noch nicht in Sicht.

Bis der Beschluss also endgültig erfolgt, heißt es weiterhin: Zweimal im Jahr musst du deine Uhren umstellen. Einmal von Winter- auf Sommerzeit – und wieder zurück.

Wan wird die Winterzeit auf Sommerzeit 2026 umgestellt?

Wer angesichts des nahenden Winters jetzt schon friert, dem legen wir ans Herz, sich warme Gedanken zu machen und Sonntag, den 29. März 2026 ganz dick im Kalender zu markieren. An diesem Tag beginnt nämlich offiziell die Sommerzeit, die Uhren werden also wieder vorgestellt.

Vonstatten geht das Ganze in der Nacht von Samstag, 28. März 2026, auf Sonntag, 30. März 2026 – um 2 Uhr wird die Uhr auf 3 Uhr gestellt. Dann wird es wieder wärmer, die Tage länger und die Nächte kürzer.

Wie kann ich mir die Zeitumstellung merken? Eselsbrücken zur Sommer- und Winterzeit

Wer kennt es nicht: Vor jeder Zeitumstellung stellt sich die Frage, ob die Uhr vor- oder zurückgestellt wird. Um bei der nächsten Zeitumstellung mit Angeber-Wissen zu prahlen, haben wir die besten Eselsbrücken für Euch: