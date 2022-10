Zeitumstellung 2022: Wann wird die Uhr auf Winterzeit umgestellt? Im Herbst kommen Amateurfussballer gerne mal zu früh zum Treffpunkt, eine Strafe gibt es dafür eher nicht. Die droht erst im Frühjahr.

Auch 2022 wird die Uhr wieder zweimal umgestellt. Im Herbst werden die Uhren auf Winterzeit gestellt. In der Schweiz wird die nächste Zeitumstellung in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 30. Oktober um 3 Uhr vollzogen. Das bedeutet, dass die Uhren auf 2 Uhr zurückgestellt werden.

In dieser Nacht von Samstag auf Sonntag kannst du also ganz offiziell eine Stunde länger schlafen. Morgens wird es früher hell, dafür ist es aber abends früher dunkel.

Am Tag der Umstellung herrscht für Amateurfussballer ein erheblich geringeres Risiko, Opfer des Strafenkatalogs zu werden. Denn wer die Umstellung nicht bedenkt, kommt im Zweifelsfall eher zu früh zum Treffpunkt fürs Spiel.

Doch die Rückkehr zur Winterzeit hat auch Nachteile. Denn dadurch, dass die Uhren zurückgestellt werden, wird es abends nicht so lange möglich sein, ohne leistungsstarkes Flutlicht zu trainieren. Und das ist in Zeiten der Energiekrise besonders bitter.

Die Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt bleibt ein riesiges Diskussionsthema. 1981 wurde die Sommerzeit in der Schweiz offiziell eingeführt.

Schon im Jahr 1784 wurde über eine Zeitumstellung nachgedacht. Vorreiter des Gedankens über die Umstellung der Zeit war Benjamin Franklin. Als Grund für die Einführung der Sommerzeit wurde Energieeinsparung genannt.

Die Idee, die dahinter steckt, ist allerdings längst wissenschaftlich widerlegt. Da es in den Abendstunden länger hell bleibt, wird somit weniger Strom für Licht verbraucht, so die damalige Annahme. Das Problem dabei: Das Ziel der Energieeinsparung erreicht die Zeitumstellung nicht, vielmehr wird unabsichtlich das Gegenteil erreicht. Durch die Zeitumstellung steigt der Energieverbrauch sogar. Und zwar dadurch, dass morgens mehr geheizt werden muss.



1977 führten dennoch die meisten Länder der Europäischen Gemeinschaft eine Sommerzeit ein, die einheitlich geregelte Sommerzeit gilt in der Europäischen Union aber erst seit 1994. Im Oktober wird die Uhr jedenfalls wieder eine Stunde vorgestellt. Dann herrscht in der Schweiz wieder Winterzeit beziehungsweise Normalzeit.

Die Zeitumstellung sollte auch wieder abgeschafft werden. Eine 1982 lancierte Volksinitiative zur Abschaffung der Sommerzeit kam aber nicht zustande. Spätere politische Vorstösse scheiterten, so etwa im September 2012 bei einer Motion im Nationalrat.

Die klare Begründung des Bundesrates war, dass die Sommerzeit nicht aus Energiespar- oder ähnlichen Gründen eingeführt wurde, sondern "um eine Übereinstimmung der Zeitregelung unseres Landes mit derjenigen benachbarter Länder erreichen zu können".

Und so gilt weiterhin: Zweimal im Jahr musst du deine Uhren umstellen. Einmal von Winter- auf Sommerzeit – und wieder zurück.