Zeitstrafe sorgt für Diskussionen – Langengeisling bezwingt Kammerberg

Dabei hätten die Geislinger schon frühzeitig die Luft aus dem Spiel nehmen können. Von Beginn an dominierten sie und hatten einen Start nach Maß. Max Maier setzte mit einem tollen Diagonalball Hannes Dornauer ein, der in die Mitte gab. Dort nahm Sebastian Schubert den Ball volley, der flach zum 1:0 einschlug (5.). Geisling setzte nach, erspielte sich gute Möglichkeiten. Die beste hatte Youngster Fabian Kohlmann, der allein vor Torwart Robin Anselment vergab.

Langengeisling – „Der Schiedsrichter hat das Spiel entschieden“, meinte Victor Medeleanu nach der 1:2-Niederlage der SpVgg Kammerberg beim FC Langengeisling. Der Gästetrainer spielte auf die Zeitstrafe von Marko Bilkic in der 86. Minute an. Douglas Wilson, Co-Trainer des FCL, hatte eine andere Sicht der Dinge: „Er hat nachgeschlagen, das hätte auch Rot sein können.“ Die unterschiedliche Sichtweise passt zu dieser Partie, die äußerst umkämpft war.

Von Kammerberg war nicht viel zu sehen. Das änderte sich nach der Pause, als der Gast von einem auf zwei Stürmer umstellte und so die Geislinger hinten beschäftigte. Der Ausgleich fiel aber nach einem Standard. Nach einem Eckball stieg der gerade eingewechselte Florian Machl am höchsten und köpfte aus acht Metern ein (46.).

Der Gegentreffer zog dem FCL den Stecker. Plötzlich ging gar nichts mehr. Vielmehr war man beschäftigt, die Kammerberger vom Tor wegzuhalten. Speziell Domenik Kaiser machte mächtig Betrieb, aber Paul Bucher und Philipp Maiberger waren in der Innenverteidigung stets auf der Hut.

Trotz guter Defensive der Gäste – Langengeisling führt erneut

Der Spielaufbau allerdings gestaltete sich schwierig, weil die SpVgg früh störte, vor allem die Zentrale dicht machte und die meisten Zweikämpfe gewann. Mehrere Geislinger kassierten in dieser Phase Gelbe Karten, nur der bereits vorbelastete Maier nicht, auch wenn dies der Gegner mehrfach forderte. Darauf ging der Schiedsrichter aber ebenso wenig ein wie auf den Schrei von Machl, der im Strafraum zu Boden ging (70.).

Laut wurde es dann auch auf der anderen Seite – aus gutem Grund. Gui Jorge schlug einen Freistoß aus 30 Metern halbrechter Position in den Strafraum. Ein Kammerberger ging zu Boden, der Ball flutschte durch bis zu Maier, dessen Aufsetzer aus 14 Metern zum 2:1 ins lange Eck einschlug (76.). Ein Treffer, der in der Art und Weise glücklich war, aber erzielt mit viel Leidenschaft.

Fallrückzieher sorgt fast für den Ausgleich

Letzteres war auch das Thema der Schlussviertelstunde. Die Kammerberger warfen alles nach vorne – und die Geislinger sich in jeden Schuss. In der 85. Minute musste Bilkic nach einer Auseinandersetzung mit Dornauer für zehn Minuten vom Platz. Dennoch beinahe das 2:2. Robert Villand setzte einen wunderbaren Fallrückzieher aus acht Metern an den Innenpfosten. Den Nachschuss vergab Machl.

In der Nachspielzeit spielte Dornauer Gui Jorge frei. Der Mittelstürmer lief mutterseelenallein aufs Gästetor zu, schoss aber links vorbei. So musste der FCL bis zur letzten Sekunde kämpfen, was das gesamte Team aber auch erfolgreich tat.