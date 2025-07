Zeitspiel und Strafstoß: Diese Regeln sind 2025/26 neu

Pünktlich zum 1. Juli 2025 treten mehrere Regeländerungen im internationalen Fußball in Kraft. Das International Football Association Board (IFAB) hat an fünf zentralen Punkten nachjustiert – mit dem Ziel, Fairness zu stärken, den Spielfluss zu verbessern und Grauzonen zu reduzieren.

Das Regelwerk wird an entscheidenden Punkten modernisiert – teils mit spürbaren Auswirkungen im Spielalltag, teils mit klaren Klarstellungen. Besonders die neue Acht-Sekunden-Regel für Torhüter und die differenziertere Auslegung beim Schiedsrichterball dürften in der Praxis Wirkung zeigen, vielleicht auch für Diskussionen sorgen. Die Tendenz ist klar: mehr Spielfluss, weniger Härte bei unbeabsichtigten Regelverstößen – und ein strukturierterer Dialog auf dem Platz.

Regel 3 – Kapitänsregelung jetzt offiziell im Regelwerk

Was sich in Deutschland bereits durchgesetzt hat, wird nun weltweit möglich: Der sogenannte Kapitänsdialog findet Eingang ins Regelwerk. Nach positiver Erprobung bei der Europameisterschaft 2024 können alle Wettbewerbe nun die offiziellen Leitlinien zur Kapitänsregelung übernehmen. In der Praxis bedeutet das: Nur der Spielführer darf in bestimmten Situationen mit dem Schiedsrichter sprechen – ein Schritt zur besseren Kommunikation und Deeskalation. In deutschen Ligen bleibt alles wie gehabt, da die Regelung bereits vergangene Saison flächendeckend eingeführt wurde.

Regel 8 – Neuerungen beim Schiedsrichterball

Der Schiedsrichterball wird künftig konsequent an der Stelle ausgeführt, an der der Ball bei der Spielunterbrechung war – nicht mehr an einem „neutralen“ Punkt. Zudem erhält ihn jenes Team, das in Ballbesitz war oder ihn voraussichtlich gleich erlangt hätte. Nur wenn dies nicht eindeutig ist, bleibt es beim alten Prinzip: Ballbesitz für das Team, das zuletzt am Ball war.