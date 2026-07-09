Zeitreise im Bayerwald: Der Zentinger Sonnenwald-Cup ist zurück!

Der SV Zenting bereichert sein anstehendes Jakobifest am Samstag, den 18. Juli 2026, um eine traditionsreiche sportliche Komponente. Wie aus dem offiziellen Festprogramm hervorgeht, lässt der Verein den Sonnenwald-Cup wieder aufleben. Das Turnier wurde im Jahr 2012 zum letzten Mal ausgetragen und kehrt nun nach 14 Jahren Pause dorthin zurück, wo damals das vorerst letzte Kapitel geschrieben wurde.
Aufgrund einer kurzfristigen Absage des SV Riedlhütte sucht der ehemalige Kreisligaklub noch eine Teilnehmermannschaft.
Bei Interesse können sich Vereine direkt beim sportlichen Leiter, Franz Pfeffer melden: +49 160 7464573
Der Blick zurück in die Chroniken weckt pure Nostalgie: Letzter Triumphator im Jahr 2012 war der Ausrichter, der SV Zenting, selbst. Es war ein bittersüßer Erfolg, denn in der darauffolgenden Saison 2011/12 mussten die Zentinger den bitteren Gang aus der Kreisliga hinnehmen. In den drei Jahren zuvor war der Cup fest in der Hand der regionalen Konkurrenz: Der SV Schöllnach, der SV Thurmansbang und der SV Schöfweg durften sich in den Jahren vor dem Zentinger Triumph in die Siegerliste eintragen.
Dass der Cup so lange von der Bildfläche verschwand, hatte vor allem organisatorische Gründe, wie der sportliche Leiter Franz Pfeffer jun. aufklärt: „Wir wollten gerne wieder ein zusätzliches Highlight im Festprogramm und hoffen natürlich auch auf zahlreiche Zuschauer zu den Derbys. Das Jakobifest ist oftmals auch mit dem Saisonstart zusammen gefallen, was eine Planung natürlich schwieriger machte und warum er dann auch lange nicht mehr stattgefunden hat.“
Wer an die goldenen Zeiten des Turniers denkt, dem kommen unweigerlich die alten Größen des Vereins in den Sinn. Unvergessen ist der heute 47-jährige Waldemar Aulinger, der zu Zeiten der letzten Turniere als Spielertrainer die Fäden beim SVZ zog, die Mannschaft anpeitschte und die Mannschaft wenige Jahre zuvor in die Kreisliga führte. Die Brücke zur Gegenwart schlägt hingegen ein echter nimmermüder Dauerbrenner: Andreas Vollath. Der inzwischen 37-Jährige stand damals schon auf dem Platz und schnürt auch heute noch für die Erste Mannschaft der jetzigen SG Zenting/Thannberg die Fußballschuhe – ein echtes Stück lebende Vereinsgeschichte!
Um den sportlichen Wert im Endspurt der Sommervorbereitung hochzuhalten, haben sich die Macher für einen intensiven Modus entschieden. „Wir haben uns für die Variante mit 2x45 Minuten pro Team entschieden, um hier eine Woche vor Saisonstart unter Wettkampfbedingungen nochmals spielen zu können“, erklärt Pfeffer das Konzept der Neuauflage.
Bei der Neuauflage im Rahmen des Jakobifests ist packende Derbystimmung vorprogrammiert. Das Teilnehmerfeld verspricht lautstarke Fanblöcke und rassige Duelle auf dem Zentinger Grün. Neben der gastgebenden SG Zenting/Thannberg (A-Klasse) jagen die DJK-SSV Innernzell (A-Klasse) und der ehemalige Turniersieger SV Schöllnach (A-Klasse).
Ein mit Derbystimmung geballtes Trio das nun um ein Team aus der Region erweitert werden kann!
Laut Festprogramm rollt der Ball ab 15:00 Uhr beim Sonnenwald-Cup der Herrenmannschaften. Ein Besuch am Sportplatz lohnt sich an diesem Nachmittag gleich doppelt, denn wie Zentings sportlicher Leiter anmerkt, findet parallel zum Spiel auch das Pokalturnier der Asphaltschützen statt, das im Festprogramm für 13:00 Uhr angesetzt ist.
Für die Fußballer geht es nicht nur um Prestige und Ehre, sondern auch um eine ganz besondere Trophäe. „Es gibt einen sehr schönen Wanderpokal zu gewinnen, und wir hoffen auf spannende Spiele“, blickt der 41-Jährige voraus. Der damals speziell für dieses Turnier entworfene Pokal bringt dabei eine extra Portion Nostalgie mit sich.
Das große Finale des sportlichen Samstags steigt schließlich um 20:00 Uhr . Der Verein um Franz Pfeffer blickt dem Abend bereits mit Vorfreude entgegen: „Die Siegerehrung findet dann um 20 Uhr im Festzelt statt, bei der wir dann natürlich auf gute Stimmung der Fans, Besucher und Vereine hoffen.“ Bei diesem offiziellen Akt werden alle teilnehmenden Teams gebührend für ihre Leistungen geehrt und gemeinsam mit den Fans gefeiert.
Der SV Zenting freut sich auf ein unvergessliches Fußballfest und würde sich über zahlreiche Zuschauer sehr freuen, die den Weg an den Sommerreithweg finden, um die Mannschaften lautstark zu unterstützen. Für das leibliche Wohl ist rund um die Plätze und im Festzelt natürlich bestens gesorgt – die Kaltgetränke und bayerischen Schmankerl stehen bereit!