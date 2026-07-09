Zeitreise im Bayerwald: Der Zentinger Sonnenwald-Cup ist zurück! Sonnenwald-Cup feiert nach 14 Jahren sensationelles Comeback +++ Derbystimmung am Jakobifest-Samstag +++ Noch ein Startplatz frei von red · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

Letztmals standen frühere Größen der Region, wie z.B. Keeper Robert Grantner (links), Spielertrainer Waldemar Aulinger (2. von links) oder auch der frühere Perlesreuter Bezirksoberligaspieler Jürgen Fuchs (6. von links) beim Sonnenwald-Cup auf dem Platz. – Foto: Harald Mini

Der SV Zenting bereichert sein anstehendes Jakobifest am Samstag, den 18. Juli 2026, um eine traditionsreiche sportliche Komponente. Wie aus dem offiziellen Festprogramm hervorgeht, lässt der Verein den Sonnenwald-Cup wieder aufleben. Das Turnier wurde im Jahr 2012 zum letzten Mal ausgetragen und kehrt nun nach 14 Jahren Pause dorthin zurück, wo damals das vorerst letzte Kapitel geschrieben wurde. Aufgrund einer kurzfristigen Absage des SV Riedlhütte sucht der ehemalige Kreisligaklub noch eine Teilnehmermannschaft.

Bei Interesse können sich Vereine direkt beim sportlichen Leiter, Franz Pfeffer melden: +49 160 7464573

Der Blick zurück in die Chroniken weckt pure Nostalgie: Letzter Triumphator im Jahr 2012 war der Ausrichter, der SV Zenting, selbst. Es war ein bittersüßer Erfolg, denn in der darauffolgenden Saison 2011/12 mussten die Zentinger den bitteren Gang aus der Kreisliga hinnehmen. In den drei Jahren zuvor war der Cup fest in der Hand der regionalen Konkurrenz: Der SV Schöllnach, der SV Thurmansbang und der SV Schöfweg durften sich in den Jahren vor dem Zentinger Triumph in die Siegerliste eintragen. Dass der Cup so lange von der Bildfläche verschwand, hatte vor allem organisatorische Gründe, wie der sportliche Leiter Franz Pfeffer jun. aufklärt: „Wir wollten gerne wieder ein zusätzliches Highlight im Festprogramm und hoffen natürlich auch auf zahlreiche Zuschauer zu den Derbys. Das Jakobifest ist oftmals auch mit dem Saisonstart zusammen gefallen, was eine Planung natürlich schwieriger machte und warum er dann auch lange nicht mehr stattgefunden hat.“

Große Namen von damals und heute im Turniermodus Wer an die goldenen Zeiten des Turniers denkt, dem kommen unweigerlich die alten Größen des Vereins in den Sinn. Unvergessen ist der heute 47-jährige Waldemar Aulinger, der zu Zeiten der letzten Turniere als Spielertrainer die Fäden beim SVZ zog, die Mannschaft anpeitschte und die Mannschaft wenige Jahre zuvor in die Kreisliga führte. Die Brücke zur Gegenwart schlägt hingegen ein echter nimmermüder Dauerbrenner: Andreas Vollath. Der inzwischen 37-Jährige stand damals schon auf dem Platz und schnürt auch heute noch für die Erste Mannschaft der jetzigen SG Zenting/Thannberg die Fußballschuhe – ein echtes Stück lebende Vereinsgeschichte!

Einen aktiven Teilnehmer des letzten Sonnenwald-Cups gibt es noch: Mit mittlerweile 37 Jahren steht Andreas Vollath (2. von rechts) immer noch für den SVZ auf dem Grün – Foto: Bernardo Picture