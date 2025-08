Zeitplan wird eingehalten: Neu-Sanierter Kunstrasen für Heiligenhaus

Bereits seit längerer Zeit steht der Plan, das Sportzentrum an der Talburgstraße in Heiligenhaus aufzupeppen und den zweiten Kunstrasenplatz der SSVg Heiligenhaus zu sanieren. Wie die Stadtverwaltung nun vermeldet, darf sich der Verein bereits zu Beginn der angehenden Spielzeit auf die neue Spielfläche freuen, der Baufortschritt sei gut im Zeitplan. Rund 250.000 Euro hat der Verein, der mit seiner ersten Mannschaft auch in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga A Wuppertal & Niederberg an den Start geht, in das neue Projekt investiert. Im Gespräch mit der WAZ äußern sich nun sowohl Heiligenhaus-Vorsitzender Wolfgang Müller sowie Sportdezernent Björn Kerkmann über den Bauprozess.