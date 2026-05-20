Zeitlicher Aspekt: Michael Busch zieht es in die Kreisklasse

29 Scorer-Punkte in 29 Saisonspielen: Mit Michael Busch verzeichnet die SpVgg Vohenstrauß einen schwerwiegenden Abgang. – Foto: Josef Trummer

In den Kader der SpVgg Vohenstrauß kommt zum Saisonwechsel Bewegung. Sechs Neuzugänge konnte der Nord-Bezirksligist bereits aus dem Hut zaubern. Es gibt aber auch mehrere, teils schwerwiegende Abgänge zu verkraften. Einer ist erst seit dem zurückliegenden Wochenende spruchreif. Mit Michael Busch verlässt ein absoluter Führungsspieler und Leistungsträger die Spielvereinigung. Den 29-jährigen Mittelfeldspieler, der in der abgelaufenen Saison mit 18 Toren der torgefährlichste Vohenstraußer Spieler war, zieht es zur SpVgg Moosbach in die Kreisklasse Ost.

„Michael Busch hat uns am Samstag nach dem Spiel mitgeteilt, dass er die SpVgg Vohenstrauß verlassen und sich der SpVgg Moosbach anschließen wird, weil er es zeitlich einfach nicht mehr schafft, Beruf und Bezirksliga-Fußball unter einen Hut zu bringen“, teilt Stefan Linz dazu mit. Der sportliche Leiter von Vohenstrauß lässt den langjährigen Bayern- und Landesligakicker natürlich nur ungern ziehen. „Es war eine tolle Zeit mit ihm: Er war immer loyal und immer dabei. Wir können nur Gutes über ihn berichten.“ Dass sich Busch ausgerechnet der SpVgg Moosbach anschließt, dürfte damit zusammenhängen, dass er gebürtig aus Moosbach stammt. Für ihn schließt sich also gewissermaßen ein Kreis.



Beim Nordoberpfälzer Bezirksligisten tun sich damit vor allem im Offensivbereich gewisse Lücken auf. Denn auch Daniel Bergmann verlässt den Klub. Der mit neun Saisontoren dekorierte, erfahrene Angreifer kehrt zu seinem Heimatverein FSV Waldthurn (A-Klasse) zurück. Auch bei ihm war der berufliche Aspekt ausschlaggebend. Die Lücken stopfen sollen unter anderem die neuverpflichteten Offensivkräfte Phillipe Gonsior (ASV Neustadt/WN) und Florian Krapf (SpVgg Schirmitz).



