Zeitgenaue Ansetzungen: 1. FC Heidenheim startet samstags Der Zweitligist trifft zum Auftakt auf den VfL Osnabrück am Samstag, 8. August. von fch · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

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Die Bundesliga hat am heutigen Dienstag die zeitgenauen Ansetzungen der ersten beiden Spieltage der 2. Bundesliga-Saison 2026/27 veröffentlicht. Gleichzeitig stehen die Ticketinformationen für das erste Heimspiel des 1. FC Heidenheim gegen den VfL Osnabrück fest.

Zum Saisonauftakt empfängt der 1. FC Heidenheim 1846 am Samstag, 08. August 2026, den VfL Osnabrück in der Voith-Arena. Der Anpfiff erfolgt um 13:00 Uhr. Der exklusive Vorverkauf für FCH Mitglieder startet am Dienstag, 14. Juli, um 13:00 Uhr über den FCH Online-Ticketshop. Pro Mitgliedschaft können maximal zwei Tagestickets erworben werden. Für diese Partie stehen sowohl Stehplatz-Tickets als auch Sitzplatz-Tagestickets im Block D2 zur Verfügung. Die ersten beiden Spieltage im Überblick:

1. Spieltag: Samstag, 08. August 2026, 13:00 Uhr – VfL Osnabrück (H)

2. Spieltag: Samstag, 15. August 2026, 13:00 Uhr – Hertha BSC Berlin (A) Informationen zum Vorverkauf der Gästetickets für das Auswärtsspiel bei Hertha BSC werden noch, wie gewohnt, rechtzeitig über die offiziellen Kanäle des FCH bekanntgegeben.