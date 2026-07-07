Zeitgenaue Ansetzungen: 1. FC Heidenheim startet samstags

Die Bundesliga hat am heutigen Dienstag die zeitgenauen Ansetzungen der ersten beiden Spieltage der 2. Bundesliga-Saison 2026/27 veröffentlicht. Gleichzeitig stehen die Ticketinformationen für das erste Heimspiel des 1. FC Heidenheim gegen den VfL Osnabrück fest.
Zum Saisonauftakt empfängt der 1. FC Heidenheim 1846 am Samstag, 08. August 2026, den VfL Osnabrück in der Voith-Arena. Der Anpfiff erfolgt um 13:00 Uhr. Der exklusive Vorverkauf für FCH Mitglieder startet am Dienstag, 14. Juli, um 13:00 Uhr über den FCH Online-Ticketshop. Pro Mitgliedschaft können maximal zwei Tagestickets erworben werden. Für diese Partie stehen sowohl Stehplatz-Tickets als auch Sitzplatz-Tagestickets im Block D2 zur Verfügung.
Die ersten beiden Spieltage im Überblick:
1. Spieltag: Samstag, 08. August 2026, 13:00 Uhr – VfL Osnabrück (H)
2. Spieltag: Samstag, 15. August 2026, 13:00 Uhr – Hertha BSC Berlin (A)
Informationen zum Vorverkauf der Gästetickets für das Auswärtsspiel bei Hertha BSC werden noch, wie gewohnt, rechtzeitig über die offiziellen Kanäle des FCH bekanntgegeben.
Jetzt noch eine Dauerkarte sichern!
Wer sich einen der wenigen noch verfügbaren Plätze in der Voith-Arena auf jeden Fall sichern möchte, kann weiterhin FCH Mitglied werden und von einem Vorkaufsrecht auf Dauerkarten sowie zahlreichen weiteren Vorteilen profitieren.
Die verbleibenden Dauerkarten sind nur noch in begrenzter Anzahl erhältlich. Mit einer Mitgliedschaft besteht die Möglichkeit, den FCH Woche für Woche live in der Voith-Arena zu unterstützen. Fülle innerhalb weniger Minuten den MITGLIEDSANTRAG aus und werde Teil des 1. FC Heidenheim 1846 e.V.!
Alle weiteren Informationen zur FCH Mitgliedschaft und den Mitgliedsbeiträgen findest Du HIER.
Die Terminierung der weiteren Spiele erfolgt in den kommenden Wochen durch die DFL.