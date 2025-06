Zeitgenaue Ansetzung der DFB-Pokal-Partie: Vizemeister zu Gast

__________________________________________________________________________________________________

Die SG Sonnenhof Großaspach macht dabei den Auftakt am Freitag, den 15. August 2025 und empfängt um 18 Uhr in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach den Bundesliga-Vizemeister sowie Champions League-Teilnehmer Bayer 04 Leverkusen. Der Vorverkauf für das Pokal-Highlight für SG-Mitglieder läuft noch bis zum kommenden Montag, den 30. Juni. Anschließend startet dann ab Dienstag, den 01. Juli um 9 Uhr der freie Vorverkauf für diese Partie. Tickets sind auch weiterhin entweder Online über den Ticket-Shop der SG unter www.sg94.de sowie in der Geschäftsstelle der SG an der WIRmachenDRUCK Arena erhältlich (Öffnungszeiten beachten). Sämtliche weitere Informationen rund um den Vorverkauf entnehmen Sie bitte der Website der SG Sonnenhof Großaspach unter www.sg94.de

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________