Zeitgenau angesetzt: Dann spielen MSV, RWE und Co im DFB-Pokal

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Erstrundenpartien um den DFB-Pokal zeitgenau angesetzt. Der SC St. Tönis darf an historischer Stätte unter Flutlicht spielen, beim MSV Duisburg kehrt Bundesliga-Feeling ins Wedaustadion zurück und Fortuna Düsseldorf sowie Rot-Weiss Essen sind zur Sportschau-Zeit im Einsatz.
Vier Mannschaften vom Niederrhein stehen im diesjährigen Pokal-Wettbewerb. Neben den drei Drittligisten Duisburg, Düsseldorf und Essen hat sich auch Oberligist SC St. Tönis qualifiziert - und vermeintlich auch das attraktivste Los gezogen. Die Apfelstädter empfangen am Freitagabend (21. August) um 18 Uhr Eintracht Frankfurt. Der Bundesligist ist für seine reisefreudigen Fans bekannt, sodass bereit mit Auslosung klar war, dass es kein echtes Heimspiel für St. Tönis geben würde. Gespielt wird stattdessen in der Grotenburg. Rund 10.000 Zuschauer dürften es bei dem Spiel werden.
Tags darauf kehren für den MSV Duisburg Erinnerungen an länger vergangene Tage an die Wedau zurück. Zur traditionellen Bundesliga-Anstoßzeit um 15.30 Uhr empfangen die Zebras den Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg. Am Abend sind dann noch RWE gegen den den FC St. Pauli und Düsseldorf gegen den SC Freiburg statt. Beide Spiele werden jeweils um 18 Uhr angepfiffen.
1. Runde
Fr., 21.08.26 18:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern
Fr., 21.08.26 18:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Eintracht Frankfurt
Fr., 21.08.26 18:00 Uhr SC Preußen Münster - Karlsruher SC
Fr., 21.08.26 20:45 Uhr F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart
Sa., 22.08.26 13:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Bayer 04 Leverkusen
Sa., 22.08.26 13:00 Uhr FC Energie Cottbus - FC Augsburg
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - Hertha BSC
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr MSV Duisburg - SV 07 Elversberg
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SV Hemelingen - Hannover 96
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - SV Werder Bremen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - TSG 1899 Hoffenheim
Sa., 22.08.26 18:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - DSC Arminia Bielefeld
Sa., 22.08.26 18:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - RB Leipzig
Sa., 22.08.26 18:00 Uhr TSV 1860 München - Holstein Kiel
So., 23.08.26 13:00 Uhr SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum
So., 23.08.26 13:00 Uhr SSV Jeddeloh - 1. FC Heidenheim
So., 23.08.26 15:30 Uhr Westfalia Rhynern - SG Dynamo Dresden
So., 23.08.26 15:30 Uhr Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin
So., 23.08.26 15:30 Uhr Bahlinger SC - 1. FC Magdeburg
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB 1921 Krieschow - FSV Mainz 05
So., 23.08.26 15:30 Uhr FC Carl Zeiss Jena - SV Darmstadt 98
So., 23.08.26 15:30 Uhr TSV Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach
So., 23.08.26 18:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - SC Paderborn 07
So., 23.08.26 18:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg
So., 23.08.26 18:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli
Mo., 24.08.26 18:00 Uhr SC Verl - Hamburger SV
Mo., 24.08.26 18:00 Uhr FC Würzburger Kickers - 1. FC Köln
Mo., 24.08.26 18:00 Uhr VSG Altglienicke - VfL Wolfsburg
Mo., 24.08.26 20:45 Uhr Hallescher FC - FC Schalke 04
Di., 01.09.26 20:45 Uhr HEBC Hamburg - Borussia Dortmund
Mi., 02.09.26 20:45 Uhr VfL Osnabrück - FC Bayern München
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