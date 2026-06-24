Zeitgenau angesetzt: Dann spielen MSV, RWE und Co im DFB-Pokal

Der MSV Duisburg und SC St. Tönis freuen sich auf ihre Pokalspiele. – Foto: Markus Verwimp

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Erstrundenpartien um den DFB-Pokal zeitgenau angesetzt. Der SC St. Tönis darf an historischer Stätte unter Flutlicht spielen, beim MSV Duisburg kehrt Bundesliga-Feeling ins Wedaustadion zurück und Fortuna Düsseldorf sowie Rot-Weiss Essen sind zur Sportschau-Zeit im Einsatz.

Vier Mannschaften vom Niederrhein stehen im diesjährigen Pokal-Wettbewerb. Neben den drei Drittligisten Duisburg, Düsseldorf und Essen hat sich auch Oberligist SC St. Tönis qualifiziert - und vermeintlich auch das attraktivste Los gezogen. Die Apfelstädter empfangen am Freitagabend (21. August) um 18 Uhr Eintracht Frankfurt. Der Bundesligist ist für seine reisefreudigen Fans bekannt, sodass bereit mit Auslosung klar war, dass es kein echtes Heimspiel für St. Tönis geben würde. Gespielt wird stattdessen in der Grotenburg. Rund 10.000 Zuschauer dürften es bei dem Spiel werden.

Tags darauf kehren für den MSV Duisburg Erinnerungen an länger vergangene Tage an die Wedau zurück. Zur traditionellen Bundesliga-Anstoßzeit um 15.30 Uhr empfangen die Zebras den Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg. Am Abend sind dann noch RWE gegen den den FC St. Pauli und Düsseldorf gegen den SC Freiburg statt. Beide Spiele werden jeweils um 18 Uhr angepfiffen.