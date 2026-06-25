Zeit und Ort stehen fest – hier empfängt St. Tönis die Eintracht

Kastrati und seine Mannschaft blicken auf das DFB-Pokalspiel – Foto: Jens Terhardt

Nach der Auslosung Anfang des Monats war die Vorfreude riesig. Deniz Aytekin zog die Kugel des SC St. Tönis als erstes aus dem Topf – und direkt danach die der Eintracht aus Frankfurt. Es wird das größte Spiel in der Geschichte des Sportclubs. Am Mittwochnachmittag hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nun die Terminierung der ersten Runde des DFB-Pokals bekannt gegeben. Das Duell zwischen St. Tönis und dem Bundesligisten steigt am Freitag, 21. August, um 18 Uhr. Parallel wurde die Entscheidung über den Austragungsort getroffen: Das DFB-Pokalspiel findet im Krefelder Grotenburg-Stadion statt.

Nach einer umfassenden Prüfung verschiedener Optionen sowie zahlreichen Gesprächen mit allen beteiligten Stellen hat sich der Vorstand des SC St. Tönis für die traditionsreiche Spielstätte in Krefeld entschieden. Das Grotenburg-Stadion erfülle die Voraussetzungen für ein solches Fußballereignis und biete mit einer Kapazität von rund 10.800 Zuschauern den passenden Rahmen für ein stimmungsvolles Pokalspiel. „Für die Entscheidung zugunsten der Grotenburg sprachen neben den infrastrukturellen Voraussetzungen auch die unmittelbare Nähe zum Vereinsstandort St. Tönis sowie die Möglichkeit, die Partie in einer Atmosphäre auszutragen, die dem besonderen Charakter des DFB-Pokals gerecht wird“, schreibt der Sportclub in den sozialen Medien. Der Wettbewerb lebe seit jeher von den Duellen zwischen Amateur- und Profifußball, von besonderen Geschichten und von der Chance kleinerer Vereine, große und traditionsreiche Gegner vor möglichst heimischer Kulisse zu empfangen. Neben der Grotenburg war auch das Duisburger Wedaustadion im Gespräch gewesen. Dort hatte der SC das Niederrhein-Pokalfinale gegen den MSV Duisburg 1:4 verloren.

„Würdiger Rahmen“

Lukas Moes, Vorstandsmitglied des SC St. Tönis, sagt zur Ansetzung: „Die Grotenburg bietet den würdigen Rahmen für einen besonderen Pokalabend. Wir hoffen natürlich auf ein ausverkauftes Stadion, eine großartige Atmosphäre und die Unterstützung zahlreicher Fans aus Tönisvorst und der gesamten Region.“ Das bislang letzte Mal so richtig voll war die Grotenburg im vergangenen Herbst bei der Niederrhein-Pokal-Partie des KFC Uerdingen gegen den Meidericher SV. Die Duisburger gewannen damals 3:1. Über das Spiel war seinerzeit viel gesprochen worden, weil das Flutlicht zeitweise ausgefallen war und die Partie daher unterbrochen werden musste. Da das Duell des Sportclubs mit Frankfurt schon um 18 Uhr beginnt, sollte es mit dem Flutlicht Ende August aber keine Probleme geben.