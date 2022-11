Zeit für Wiedergutmachung: Penzberg hat mit Berg laut Trainer Ollert „noch eine Rechnung offen“ „Das Hinspiel wurmt mich noch sehr“

Sie erdete den FCP nach der Vorbereitung, zeigte, dass es nur mit Schönspielerei in der Bezirksliga nicht weit geht. „Danach ist die Mannschaft zusammen gerückt“, erklärt Simon Ollert, der Trainer, vor dem Rückspiel am Samstag (14.30 Uhr).

Mit Blick auf die Tabelle ärgert ihn die Niederlage nach wie vor. Ohne diese ganzen Aussetzer gegen Teams, die im Klassement hinter dem FCP stehen (Berg, Unterpfaffenhofen, Hellas, Aubing), würde seine Mannschaft noch oben mitmischen. „Da ist auf jeden Fall noch eine Rechnung offen, das Hinspiel wurmt mich noch sehr“, gibt der Coach zu.

Welche Charakteristika den MTV so unangenehm machen, ließ sich auf den bewegten Bildern bestens erkennen. „Ein sehr leidenschaftlicher Gegner, der zwickt, ackert, kämpft und weiß, dass er nur so bestehen kann“, sagt Simon Ollert. Sein Respekt vor dem 15. könnte nicht größer sein. Zahlenwerk wie die Flut an Gegentoren (45) oder die Dürre an eigenen Treffern (16/niedrigster Wert der Klasse) betrachtet der Coach als wenig entscheidend. Selbst gegen die eher ungefährliche MTV-Offensive bleibt es beim neuen Penzberger Leitsatz, frei nach Donald Trump: Abwehr first. „Ich will, dass wir hinten in unserer Formation agieren“, sagt Ollert.