Zeit für Entscheidungen? Spannung an der Spitze und im Keller

– Foto: Anja Beier

Kann die SG Reppichau die nächste Aufgabe auf dem Weg zur Meisterschaft lösen? Kommt im Rennen um Platz zwei vielleicht noch einmal richtig Spannung auf? Und wer holt im Tabellenkeller so wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt? Diese Fragen stellen sich vor dem 27. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Nord.

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Heute, 18:30 Uhr TSV Leuna Leuna FSV Bennstedt Bennstedt 18:30 live PUSH

Zum Saalekreis-Duell empfängt der sechstplatzierte TSV Leuna am Freitagabend den Tabellennachbarn von Rang fünf, den FSV Bennstedt. In der Hinrunde hatten sich die Leunaer knapp mit 1:0 durchgesetzt. Gelingt den Bennstedtern dafür die Revanche?

Heute, 19:30 Uhr CFC Germania 03 CFC Germania Turbine Halle Turbine 19:30 live PUSH

Ebenfalls am Freitagabend begrüßt der CFC Germania den aktuellen Rangsiebten Turbine Halle. Die Hausherren brauchen an der heimischen Rüsternbreiten bestenfalls drei Punkte, um am möglichen Relegationsplatz zwei dranzubleiben. In der Hinserie allerdings hatte Turbine das Aufeinandertreffen mit 2:1 gewonnen.

Zur nächsten Runde im Abstiegskampf empfängt der TSV Blau-Weiß Brehna am Sonnabend den 1. FC Zeitz. Die Brehnaer brauchen dringend Punkte, um die Hoffnungen auf den Klassenerhalt hochhalten zu können. Sonst könnte - abhängig von den Ergebnissen in Naumburg und Zerbst - schon am Samstag der Gang in die Landesklasse feststehen.

Der SV Edelweiß Arnstedt ist mit 35 Punkten und Tabellenplatz schon im halbwegs sicheren Fahrwasser, die SG Blau-Weiß Brachstedt (31 Punkte) braucht bis dahin dagegen noch ein paar Zähler. Holt sie diese am Sonnabend zu Gast bei den Edelweißen?

Duell der vermeintlichen Relegationsteilnehmer: Der SC Naumburg trifft am Samstag auf den VfB Gräfenhainichen. Wenn der 1. FC Lok Stendal in der Oberliga die Klasse hält, würden beide mit ihren aktuellen Platzierungen in die Relegation gehen - der SCN um den Klassenerhalt, der VfB um den Verbandsliga-Aufstieg. Die Favoritenrolle liegt am Sonnabend bei den Gästen.

Nach zwischenzeitlich zwei Niederlagen hat sich die SG Reppichau mit einem 5:0-Erfolg über Naumburg zurück in der Erfolgsspur gemeldet. Hält der Spitzenreiter diese am Samstag? Die Reise führt zum FC Grün-Weiß Piesteritz. Mit vier Punkten Vorsprung geht der Tabellenführer in die letzten vier Spiele der Saison.

Die einen wollen punkten für den Klassenerhalt, die anderen hoffen womöglich noch auf die Restchance auf Tabellenplatz zwei: Der TSV Rot-Weiß Zerbst begrüßt am Sonnabend den SV Blau-Weiß Farnstädt. Während die Zerbster aktuell zwei Zähler über dem Strich stehen, bräuchten die Farnstädter angesichts von sechs Punkten Rückstand auf Rang zwei schon eine Siegesserie bis zum Ende der Saison.