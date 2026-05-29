 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Zeit für Entscheidungen? Spannung an der Spitze und im Keller

Landesliga Süd +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes

von Kevin Gehring · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anja Beier

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LL Sachs-Anhalt Süd
CFC Germania
Arnstedt
Kemberg
Bennstedt

Kann die SG Reppichau die nächste Aufgabe auf dem Weg zur Meisterschaft lösen? Kommt im Rennen um Platz zwei vielleicht noch einmal richtig Spannung auf? Und wer holt im Tabellenkeller so wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt? Diese Fragen stellen sich vor dem 27. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Nord.

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Heute, 18:30 Uhr
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
18:30live

Zum Saalekreis-Duell empfängt der sechstplatzierte TSV Leuna am Freitagabend den Tabellennachbarn von Rang fünf, den FSV Bennstedt. In der Hinrunde hatten sich die Leunaer knapp mit 1:0 durchgesetzt. Gelingt den Bennstedtern dafür die Revanche?

Heute, 19:30 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
19:30live

Ebenfalls am Freitagabend begrüßt der CFC Germania den aktuellen Rangsiebten Turbine Halle. Die Hausherren brauchen an der heimischen Rüsternbreiten bestenfalls drei Punkte, um am möglichen Relegationsplatz zwei dranzubleiben. In der Hinserie allerdings hatte Turbine das Aufeinandertreffen mit 2:1 gewonnen.

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
14:00live

Zur nächsten Runde im Abstiegskampf empfängt der TSV Blau-Weiß Brehna am Sonnabend den 1. FC Zeitz. Die Brehnaer brauchen dringend Punkte, um die Hoffnungen auf den Klassenerhalt hochhalten zu können. Sonst könnte - abhängig von den Ergebnissen in Naumburg und Zerbst - schon am Samstag der Gang in die Landesklasse feststehen.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
14:00live

Der SV Edelweiß Arnstedt ist mit 35 Punkten und Tabellenplatz schon im halbwegs sicheren Fahrwasser, die SG Blau-Weiß Brachstedt (31 Punkte) braucht bis dahin dagegen noch ein paar Zähler. Holt sie diese am Sonnabend zu Gast bei den Edelweißen?

Morgen, 14:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
14:00

Duell der vermeintlichen Relegationsteilnehmer: Der SC Naumburg trifft am Samstag auf den VfB Gräfenhainichen. Wenn der 1. FC Lok Stendal in der Oberliga die Klasse hält, würden beide mit ihren aktuellen Platzierungen in die Relegation gehen - der SCN um den Klassenerhalt, der VfB um den Verbandsliga-Aufstieg. Die Favoritenrolle liegt am Sonnabend bei den Gästen.

Morgen, 15:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
15:00live

Nach zwischenzeitlich zwei Niederlagen hat sich die SG Reppichau mit einem 5:0-Erfolg über Naumburg zurück in der Erfolgsspur gemeldet. Hält der Spitzenreiter diese am Samstag? Die Reise führt zum FC Grün-Weiß Piesteritz. Mit vier Punkten Vorsprung geht der Tabellenführer in die letzten vier Spiele der Saison.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
15:00live

Die einen wollen punkten für den Klassenerhalt, die anderen hoffen womöglich noch auf die Restchance auf Tabellenplatz zwei: Der TSV Rot-Weiß Zerbst begrüßt am Sonnabend den SV Blau-Weiß Farnstädt. Während die Zerbster aktuell zwei Zähler über dem Strich stehen, bräuchten die Farnstädter angesichts von sechs Punkten Rückstand auf Rang zwei schon eine Siegesserie bis zum Ende der Saison.

Morgen, 15:00 Uhr
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
15:00live

Geht der SV Rot-Weiß Kemberg am Wochenende einen großen Schritt zum Klassenerhalt: Die Rot-Weißen sind am Sonnabend zu Gast beim Schlusslicht LSG Lieskau und würden mit einem Sieg ihr Polster nach unten zumindest wahren, vielleicht aber auch ausbauen. In der Hinrunde allerdings unterlagen die Kemberger dem inzwischen schon feststehenden Absteiger mit 1:3.