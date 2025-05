Zeit für einen versöhnlichen Saisonabschluß

Es ist der 28. Spieltag der B-Klasse PS/ZW Ost, der SVE bestreitet sein viertes Heimspiel in Folge. Die Heimspielserie sollte ursprünglich eine Serie werden mit der die Vizemeisterschaft anvisiert werden sollte. Es kam anders, nur zwei Punkte aus den vergangenen drei Heimspielen konnten verbucht werden. Der zweite Platz nur noch theoretisch erreichbar. Jetzt geht es darum, die bisher gute Saison versöhnlich zu beenden. Zu Gast im #StadionamBrett ist die SG Hinterweidenthal/Dahn. Die Gäste belegen aktuell den 14. Tabellenplatz und bei noch drei ausstehenden Spielen und maximal zwei Absteigern hat die SG durch drei Siege in Folge das Abstiegsgespenst so gut wie vertrieben. 26 Punkte bei einem Torverhältnis von 56:73 konnten bisher erreicht werden. Die besten Torschützen sind Leon Kustes mit 8 Toren gefolgt von Marco Foland und Moritz Schwarzmüller mit jeweils 5 Treffern.

Der SVE will den Abwärtstrend stoppen und mit einem Heimsieg wieder positive Schlagzeilen schreiben. Hierzu wird aber eine konzentrierte Mannschaftsleistung notwendig sein, denn wie diese Saison eindeutig gezeigt hat, erreicht die Mannschaft nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung die gesetzten Ziele. Der SVE geht leicht favorisiert in die Begegnung, die Wahrheit liegt jedoch wie immer auf dem Platz. In der Vorrunde siegte der SVE mit 3:1 in Hinterweidenthal.