Zeit für die Trendwende

Ziegelhausen/Peterstal (weiß) kommt derzeit nicht richtig zum Zug. – Foto: Peter Laska

Norbert Kirschner ist überzeugt von der Klasse seiner Mannschaft. "In den letzten drei Spielen waren wir nah immer dran etwas mitzunehmen", sagt der Trainer der DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal. Für den Landesliga-Meister gilt es derzeit eine Ergebniskrise zu überstehen und bestenfalls am Sonntag die Trendwende einzuläuten. Dann empfängt der Vorletzte auf dem heimischen Köpfel das Schlusslicht der SpVgg Neckarelz (Anpfiff, 14.30 Uhr).

Eine derartige Konstellation spricht für viel Kampf, schließlich steht einiges auf dem Spiel. Kirschner weiß aber, "dass zum jetzigen Zeitpunkt nur die Punkte zählen und nicht die Tabelle." Dabei werden die Neckarelzer sich ebenfalls einiges ausrechnen. "Ziegele" ist seinerseits einfach mal wieder dran, etwas Zählbares einzusammeln. Drei Niederlagen in Folge mit jeweils einem Tor Unterschied sind bitter. Insgesamt haben die Ost-Heidelberger fünf Mal hintereinander verloren. "Wir wissen diese Partien separat zu analysieren, arbeiten hart im Training und nun gilt es sich zu belohnen", hebt der Spielertrainer die Chancen hervor, ohne zu viel Erfolgsdruck auf seine Schützlinge auszuüben.

Ersetzen muss er dann Daniel Heinen. Der Abwehrmann hat vergangenen Samstag in Eppingen nach gerade einmal 18 Minuten die gelb-rote Karte gesehen und ist nun gesperrt. "Trotz über 70 Minuten in Unterzahl hätten wir beinahe noch einen Punkt geholt", sagt Kirschner zum kämpferisch einwandfreien Auftritt in der Fachwerkstadt. Darüber hinaus fallen Sven Schwarz und Luigi Crisafulli für lange Zeit aus. "Wir halten Augen und Ohren offen", sind laut Kirschner Transfers nach der Vorrunde nicht ausgeschlossen, wobei er weiß, "dass dies in der Winterpause nie eine einfache Aufgabe ist."