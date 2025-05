Zeit für die großen Gefühle: Abschiednehmen gegen den Meister

Letztes Heimspiel für die DJK Vilzing in der Regionalliga-Saison 2024/25. Und kein Geringerer als der frisch gekürte Meister und Aufsteiger in die 3. Liga, der 1. FC Schweinfurt 05, kommt an den Huthgarten. Die Partie wird auch ganz im Zeichen des Abschiednehmens stehen: Chefcoach Beppo Eibl verlässt die DJK nach vier äußerst erfolgreichen Jahren. Mit Kapitän Paul Grauschopf, zumindest bis Winter, Jimi Müller, Nico Dantscher und nicht zuletzt Keeper Max Putz verabschieden sich einige Protagonisten der vergangenen Jahre. Die ein oder andere Träne wird dabei sicher kullern. Anpfiff am Freitagabend im Manfred-Zollner-Stadion ist um 18:30 Uhr.