Zeit für den ersten Dreier

Die Walldorfer (blau) kämpfen am Samstag um den ersten Dreier der noch jungen Saison beim FSV Frankfurt. – Foto: Foto Pfeifer

Seit neun Jahren treffen sich der FSV Frankfurt und der FC-Astoria Walldorf regelmäßig in der Regionalliga Südwest. Am Samstag kommt es zum 19. direkten Duell, Anpfiff ist um 14 Uhr bei den Hessen. Bislang haben die Astorstädter mit sieben Siegen gegenüber fünf Niederlagen und sechs Remis knapp die Nase vorne.

"Die Duelle mit Frankfurt haben immer Spaß gemacht, weil das eine Mannschaft ist, die auch attraktiven Fußball spielt und außerdem freuen wir uns auf ein schönes Stadion", sagt Frank Fürniß. Die vergangenen drei Gastspiele hatten mit drei Remis zudem stets Punktgewinne zu bieten. Der Geschäftsführer Sport des FCA erwartet, "einen Gegner, der einen gewissen Umbruch mit neuem Trainer und einigen Transfers hinter sich hat."

Der Saisonauftakt verlief für beide nicht nach Wunsch. Der Vorjahresdritte aus Frankfurt hat wie Walldorf erst einen Punkt aus zwei Partien geholt und mit vier (FSV) beziehungsweise fünf Gegentreffern (FCA) haben beide schon ordentlich Gegentreffer schlucken müssen. "Fünf Gegentore sind einfach zu viel, da müssen wir uns verbessern, denn du kannst auch nicht immer zwei, drei Tore schießen", sagt Fürniß und erläutert, "es muss auch mal ein 1:0 reichen."