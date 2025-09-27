Neuzugang Yannick Schneider nimmt Maß. – Foto: Siegfried Lörz

Zeit für den Befreiungsschlag Verbandsliga +++ Zuzenhausen muss jetzt einfach gewinnen +++ In Bruchsal erwartet den FC allerdings ein Topteam Verlinkte Inhalte Verbandsliga Zuzenhausen Tobias Schattschneider

Nur einen Punkt mehr als zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Oberliga-Saison hat der FC Zuzenhausen nun in der Verbandsliga gesammelt. Das ist für die eigenen Ansprüche natürlich zu wenig und erhöht gleichzeitig den Erfolgsdruck für die kommenden Wochen. Einfach wird es allerdings nicht eine Siegesserie zu starten, schließlich warten mit dem Auswärtsspiel am Samstag beim 1.FC Bruchsal (Anpfiff, 15.30 Uhr) und eine Woche darauf gegen den GU-Türk. SV Pforzheim zwei richtige Kracher auf die Elf von Cheftrainer Niklas Kissel.

"Klar haben wir uns etwas anderes ausgerechnet und konnten nicht erwarten, so schwer in die Gänge zu kommen", sagt Tobias Schattschneider. Ein Blick auf die Tabelle genügt, um zu erkennen, wo die Probleme liegen – die FCler treffen momentan kaum das Tor. Beim zurückliegenden 2:2-Remis gegen die TSG Weinheim gab es immerhin zwei Torerfolge, insgesamt sind sieben Treffer aber bei weitem nicht das, was der eigenen Erwartungshaltung entspricht. Die Gründe dafür sind vielschichtig.

Zum einen ist die Chancenverwertung zu schlecht, denn die Menge an Möglichkeiten ist überhaupt nicht das Problem. "Natürlich haben und hatten wir Verletzungspech", so Schattschneider. Der Sportlicher Leiter erinnert an die langwierigen Verletzungen der Sommerneuzugänge Yannick Schneider und Paul Rottmann. Beide sind erst seit kurzem im Vollbesitz ihrer Kräfte. Schattschneider verrät: "Yannick hatten wir selbstverständlich als Ersatz für Christopher Wild auf der Rechnung. Jetzt sind wir froh, dass er wieder mit dabei ist und ins Laufen kommt." Am Samstag wird jede Offensivkraft benötigt, schließlich führt die Grün-Weißen die Reise zu einem der großen Meisterschaftsfavoriten. Beim 1.FC Bruchsal erwartet Zuze eine stark besetzte Verbandsliga-Mannschaft, die allerdings noch auf der Suche nach ihrer Topform ist. Es war ebenfalls nicht zu erwarten, dass die Mittelbadener nach sieben Spieltagen bei lediglich drei Siegen stehen.