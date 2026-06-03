Zeit für andere Aufgaben !

beendet der Abwehr Titan Limi Krasmiqi offiziell seine Karriere als aktiver Fußballer .Der durchaus bekannte und beliebte Innenverteidiger der u.a. bei TSV Eller(Landesliga) FC. Kosova (Bezirksliga) SV Hilden Nord (Kreisliga A) und letztlich SC Rhenania Hochdahl (Bezirksliga) immer wieder gezeigt hat das er ein absoluter Führungsspieler mit Qualität,Leidenschaft und Hingabe ist ,fokussiert sich für die kommende Zeit auf andere Aufgaben im Verein.

Der zweifache Familienvater der auch beruflich hin und wieder eingespannt ist ebnet der jüngeren Generation den weg und bleibt Rhenania Hochdahl als Team Manager erhalten . Er wird sich "wie immer eigentlich " um alle Belangen der 1. Mannschaft kümmern und auch zur Not in der 1. oder in der 2. Mannschaft auflaufen . SC Rhenania Hochdahl bedankt sich für eine wundervolle aktive Zeit und freut sich sehr auf die neuen gemeinsamen Aufgaben .