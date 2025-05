Zeit für »All-in«: Das große, große Finale steht an!

Eltersdorf und Eichstätt - am 34. und somit letzten Spieltag die großen Kontrahenten: Da war doch was, oder? Genau! Vor ziemlich genau einem Jahr duellierten sich die Quecken und der VfB in einem dramatischen Herzschlagfinale um die Teilnahme an der Regionalliga-Relegation - mit dem besseren für die Oberbayern. In diesem Jahr nun die Neuauflage - und dieses Mal geht es um den Meistertitel. Die Truppe von Dominic Rühl, der ein letztes Mal an der Eichstätter Linie steht, ist dabei im Vorteil. Ein Sieg, und Eltersdorf kann machen, was es will.