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Ligavorschau
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Zeit drängt, für Eschenburg ist „alles möglich“
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga kämpft die SG Eschenburg weiter um den Klassenerhalt. Bereits am Freitag stellt sich der FC Burgsolms in Eibelshausen vor +++
Eschenburg. Die SG Eschenburg steht vor dem nächsten wichtigen Schritt im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr, in Eibelshausen) empfängt der Tabellensechzehnte den FC Burgsolms. Trotz der schwierigen Ausgangslage ist das rettende Ufer für die Gastgeber weiterhin in Reichweite – sechs Zähler beträgt der Abstand zum Relegationsrang.