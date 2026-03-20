Zeit drängt, für Eschenburg ist „alles möglich“

Mahamoud Moitatchiou (re.) und die SG Eschenburg haben Freitag Burgsolms zu Gast. (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch

Eschenburg. Die SG Eschenburg steht vor dem nächsten wichtigen Schritt im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr, in Eibelshausen) empfängt der Tabellensechzehnte den FC Burgsolms. Trotz der schwierigen Ausgangslage ist das rettende Ufer für die Gastgeber weiterhin in Reichweite – sechs Zähler beträgt der Abstand zum Relegationsrang.