 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Zeit drängt, für Eschenburg ist „alles möglich“

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga kämpft die SG Eschenburg weiter um den Klassenerhalt. Bereits am Freitag stellt sich der FC Burgsolms in Eibelshausen vor +++

von Redaktion · Heute, 14:24 Uhr · 0 Leser
Mahamoud Moitatchiou (re.) und die SG Eschenburg haben Freitag Burgsolms zu Gast. (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch
Mahamoud Moitatchiou (re.) und die SG Eschenburg haben Freitag Burgsolms zu Gast. (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch

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SG Eschenburg

Eschenburg. Die SG Eschenburg steht vor dem nächsten wichtigen Schritt im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr, in Eibelshausen) empfängt der Tabellensechzehnte den FC Burgsolms. Trotz der schwierigen Ausgangslage ist das rettende Ufer für die Gastgeber weiterhin in Reichweite – sechs Zähler beträgt der Abstand zum Relegationsrang.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.