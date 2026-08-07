„Zeit, die Serie zu beenden" – SB Rosenheim in Dorfen zu Gast

Carlos Kurzer (re.) kehrt nach einer Auszeit zurück in den Kader der Rosenheimer. – Foto: Marc Marasescu

Der Sportbund Rosenheim ist nach dem Auftaktsieg gegen Holzkirchen bei Angstgegner Dorfen zu Gast.

In der Trainerumfrage der FuPa-Redaktion wurde der TSV Dorfen neben Holzkirchen als heißester Anwärter auf die Meisterschaft gehandelt. Die Rosenheimer bekommen es damit bereits am zweiten Spieltag mit dem nächsten Schwergewicht der Liga zu tun.

Erstes Auswärtsspiel der neuen Saison für den Sportbund Rosenheim – und es wartet ein echter Angstgegner. Die Grün-Weißen gastieren am Samstag beim TSV Dorfen, einem der Topfavoriten der Bezirksliga Ost. Nach dem überzeugenden 3:0-Auftaktsieg gegen Holzkirchen will der SBR nun auch auswärts nachlegen.

Der Saisonstart der Dorfener verlief vielversprechend. Zum Auftakt setzte sich die Mannschaft mit 3:2 in Holzkirchen durch, ehe im Derby gegen Walpertskirchen ein torloses Remis folgte. Gegen den Sportbund soll die Ungeschlagen-Serie weiter Bestand haben.

Die Rosenheimer reisen mit keinen guten Erinnerungen nach Dorfen. Die vergangenen vier Bezirksliga-Duelle gingen allesamt an den TSV. Trainer Patrick Zimpfer kennt die Statistik – und will sie endlich beenden.

Nach 3:0-Erfolg über Holzkirchen: SBR will Saisonstart vergolden

„Gegen Dorfen konnten wir unter mir bisher noch nie gewinnen – es wird also Zeit, die Serie zu beenden. Nach unserem Auftaktsieg kommen wir mit viel Selbstvertrauen und Schwung. Wir freuen uns auf eine intensive Aufgabe in Dorfen. Wir wollen mutig auftreten und alles dafür investieren, die nächsten Punkte mitzunehmen“, sagt der SBR-Coach.

Personell muss Zimpfer zwar auf einige verletzte und urlaubsbedingt fehlende Spieler verzichten. Dennoch reist der Sportbund mit einem schlagkräftigen Kader – unter anderem kehrt Carlos Kurzer nach einer Auszeit zurück – nach Dorfen und möchte den starken Saisonstart vergolden.