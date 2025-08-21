Zeit der Ungewissheit beim KFC könnte am Montag enden

Wenn der Vorstand eines Vereins eine Mitgliederversammlung fürchtet wie der Teufel das Weihwasser, wirft das Fragen auf. Hier einige davon: Ist der Verein finanziell gesund? Wurde ordentlich gewirtschaftet? Ist das Zahlenwerk transparent, nachvollziehbar und seriös? Kleben die Vorstandsmitglieder an ihren Stühlen? Wollen sie etwas vertuschen?

Beim KFC Uerdingen gehörte es in den vergangenen zwei Jahrzehnten zur unschönen Regelmäßigkeit, dass Mitgliederversammlungen nicht turnusmäßig, sondern unregelmäßig stattfanden – so waren es oft nicht ordentliche, sondern außerordentliche Mitgliederversammlungen. Diese bedenkliche Tradition wurde diesmal allerdings in einer Weise auf die Spitze getrieben, die in Deutschland einmalig ist und selbst skandalerprobte Konkurrenten wie den FC Schalke 04 in den Schatten stellt.

Der Anlauf zur außerordentlichen Mitgliederversammlung, die am Montag um 19.05 Uhr, in der Visaal Event Location, Obergath 154, stattfinden soll, war nämlich beeindruckend lang und musste per Gerichtsentscheidung erzwungen werden. So war das von Christoph Epping, Jörg Gredig und Udo van Koll initiierte Mitgliederbegehren am Ende erfolgreich. Zuvor hatte sich der noch immer amtierende Vorstand mit dem Vorsitzenden Thomas Platzer sowie seinen Kollegen Christian Ritzenfeld und Dmitry Voronov mit nahezu allen verfügbaren Mitteln gegen das Treffen gewehrt, das das Amtsgericht nun ermöglicht hat.

Und es hat auch direkt entschieden, dass Siegfried Thomaßen, der stellvertretende Vorsitzende des Stadtsportbundes, die Versammlung leitet. Auf der Tagesordnung stehen nur drei Punkte: Bericht des Insolvenzverwalters, Vorstellung der Konzepte möglicher Bewerber um den Vorstand und die sofortige Abberufung des Vorstands durch den Verwaltungsrat. Umfassende Informationen und Antworten auf viele Fragen werden sicherlich die Ausführungen des Insolvenzverwalters Thomas Ellrich bringen.

Doch da stellt sich schon die nächste Frage: Werden Platzer und seine beiden Mitstreiter überhaupt kommen und sich den Mitgliedern stellen? Zweifel sind durchaus angebracht, denn sie haben sich in den vergangenen Wochen nicht sehen lassen – weder zur Saisoneröffnung, noch bei den Spielen. Und falls sie den Schneid haben zu kommen, so stellt sich die Frage: Werden sie ein Konzept präsentieren?

Wird Philipp neuer Vereinsboss?

Sicher ist hingegen, dass die „Freunde und Förderer des KFC Uerdingen“ (FuF) ein Konzept präsentieren, das der Insolvenzverwalter Thomas Ellrich für gut befunden und abgesegnet hat. Das 111 Seiten umfassende Fortführungskonzept widmet sich nicht nur der ersten Mannschaft, sondern allen Bereichen einer Vereinsstruktur. Ob es dazu eine echte Alternative gibt? Unwahrscheinlich.

Doch wie geht es weiter, wenn auch die Mitglieder das Konzept für gut befinden und den Verwaltungsrat mit der sofortigen Abberufung des Vorstands beauftragen? Der Verwaltungsrat, der laut Mitglied Harald Grassen nach seinem Rücktritt nur noch solange kommissarisch im Amt ist, bis die Mitglieder einen neuen gewählt haben, werden das Mitgliedervotum sofort umsetzen und das Platzer-Trio entlassen. Um die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, werden sie anschließend Norbert Philipp zum Vorstandsvorsitzenden berufen, der dann die Aufgabe hat, weitere Vorstandskollegen zu benennen.

Norbert wer? Norbert Philipp ist Vorstandssprecher der Volksbank Wilhelmshaven und hat sich den Ruf erworben, ein „Mann mit Kompetenz und Ruhe“ zu sein. Diese zwei Attribute passen so gar nicht zur jüngeren Geschichte des Pokalsiegers von 1985. Warum ist so ein Mann bereit, die Führung beim KFC Hollywood vom Niederrhein zu übernehmen? Philipp erklärt es so: „Seit über 40 Jahren schlägt mein Herz blau-rot... Diese Jahrzehnte sind mit vielen unvergesslichen Emotionen verbunden. Es ist an der Zeit, dem Verein etwas zurück zu geben.“

Verantwortung soll auf mehreren Schultern lasten

Norbert Philipp wird kein Alleinunterhalter sein, wie es sie in den vergangenen Jahrzehnten beim KFC gab. Er wird sich nicht nur auf die von ihm auserwählten Vorstandskollegen stützen können, sondern auch auf den künftigen Verwaltungsrat, der auf einer dann folgenden Versammlung von den Mitgliedern gewählt werden muss und sich überwiegend aus den Reihen der FuF besetzen dürfte. Gesetzt ist sicherlich Jörg Wieczorek, der sich seit dem Drittliga-Abstieg intensiv um das Überleben des Vereins kümmert, sich auch finanziell dank seiner Möglichkeiten engagiert und im Hintergrund gearbeitet hat. „Man kann nur das bereuen, was man nicht gemacht hat. Ich würde mir ewig vorwerfen, wenn der KFC verschwindet und ich es nicht versucht hätte“, begründet er sein Engagement und blickt zuversichtlich in die KFC-Zukunft. „Wir haben 50 Sponsoren gewonnen und ich hoffe, dass Montag endlich Klarheit herrscht und die Mitglieder wieder das Sagen haben.“

Sollte Norbert Philipp zum Vorstandsvorsitzenden berufen werden und Jörg Wieczorek auf der dann folgenden Mitgliederversammlung zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates gewählt werden, dürfte die Zeit windiger Führungskräfte beim KFC endgültig der Vergangenheit angehören. Und wahrscheinlich gäbe es danach die nächste ordentliche Mitgliederversammlung sogar turnusmäßig.